Подразделения Военно-морских сил ВС Украины нанесли точный ракетный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.
Главные тезисы
- ВМС ВСУ провели точный ракетный удар по двум энергообъектам России, обеспечивавшим питанием военные предприятия региона.
- Атака с использованием ракет "Нептун" стала серьезным ударом по логистике оккупантов, изоляция энергообъектов нарушила их работу.
- Действия украинских военных подчеркивают их готовность атаковать вражеские объекты на всей территории, демонстрируя, что ни один тыл врага не безопасен.
ВМС ВСУ зажгли "бавовну" в России: что известно
Оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому выведение их из строя — серьезный удар по логистике оккупантов.
Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не безопасен.
