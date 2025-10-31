ВМС ВСУ нанесли удары ракетами "Нептун" по двум энергообъектам России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ВМС ВСУ нанесли удары ракетами "Нептун" по двум энергообъектам России

ВМС ВСУ
бавовна
Читати українською

Подразделения Военно-морских сил ВС Украины нанесли точный ракетный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.

Главные тезисы

  • ВМС ВСУ провели точный ракетный удар по двум энергообъектам России, обеспечивавшим питанием военные предприятия региона.
  • Атака с использованием ракет "Нептун" стала серьезным ударом по логистике оккупантов, изоляция энергообъектов нарушила их работу.
  • Действия украинских военных подчеркивают их готовность атаковать вражеские объекты на всей территории, демонстрируя, что ни один тыл врага не безопасен.

ВМС ВСУ зажгли "бавовну" в России: что известно

Оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому выведение их из строя — серьезный удар по логистике оккупантов.

Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не безопасен.

