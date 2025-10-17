ВМС ВСУ уничтожили российский надводный дрон в Черном море — видео

Военно-морские силы Украины перехватили и уничтожили российский надводный дрон-камикадзе в Черном море.

Украинские моряки уничтожили российский надводный дрон в Черном море

Отмечается, что вражеский аппарат обнаружен в территориальных водах Украины, вблизи маршрутов гражданского судоходства.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.

Благодаря слаженным действиям ВМС и Главного управления разведки Министерства обороны Украины цель оперативно уничтожили, что позволило предотвратить возможные провокации и минимизировать риски для гражданских судов.

Чем именно был уничтожен дрон, не уточняется. Вероятно, это произошло в результате обстрела из стрелкового оружия или применения украинского дрона-камикадзе.

Тип русского аппарата не раскрывается, но на обнародованных кадрах можно разглядеть его главные конструктивные элементы: плоскую палубу и надстройку в форме рамы, на которой, возможно, установлена оптико-электронная станция. Поделиться

Причины потери хода дрона остаются неизвестными. Вероятно оператор потерял с ним связь из-за технической неисправности или влияния средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что в России был представлен надводный логистический дрон «гражданского назначения» с внутренним грузовым отсеком.

Аппарат, получивший название Бриз, визуально напоминает RHIB-катер с грузовой и аппаратной надстройками.