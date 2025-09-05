Разведчики ВМС эвакуировали с ВОТ четырех украинских бойцов и медика

Отряд специальной разведки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Ангелы" эвакуировал с временно захваченной россиянами территории морского пехотинца, трех бойцов Национальной гвардии Украины и медицинского работника, который помогал скрываться военнослужащим.
Главные тезисы
- Спецразведка ВМС Украины провела успешную операцию по спасению четырех украинских бойцов и медика с временно оккупированной территории.
- Операция была выполнена под руководством командующего ВМС вице-адмирала Алексея Неешьпапы с привлечением координационного штаба Национальной гвардии Украины.
- Эвакуированные воины скрывались на оккупированной территории уже более трех лет, перед спасением были в тяжелом положении.
Операция ВМС по спасению украинских воинов с ВОТ
Об этом сообщил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неешьпапа.
Он отметил, что уполномоченная Президента по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила информацию, что брат-близнец только что обмененного военнослужащего корпуса Морской пехоты ВМС во время боевых действий на востоке Украины в 2022 году получил тяжелое ранение и оказался в больнице. Неравнодушные врачи скрывали его от российских силовиков.
После получения информации командующий ВМС принял решение о начале специальных эвакуационных мер.
Впоследствии выяснилось, что вместе с братом-близнецом в больнице находились еще три военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые скрывались там уже более трех лет.
По его словам, в число эвакуированных вошли морской пехотинец, трое бойцов НГУ и медицинский работник больницы, помогавший в укрывательстве военнослужащих.
Как подчеркнул командующий ВМС, первоочередной целью было сделать невозможным угрозу жизни и здоровью военнослужащих.
Эта история о несокрушимости и вере. Наши ребята выжили там, где, казалось, шансов не было. Это о силе "Ангелов", которые смогли достать бойцов даже из самого сердца вражеской территории. И еще раз доказали, что мы никогда не оставляем своих.
По его словам, многоэтапная операция стала возможной благодаря усилиям Решетиловой, Пивненко, а также разведчикам ВМС и НГУ. Сейчас воины в безопасности и, наконец, с родными.
