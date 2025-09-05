Разведчики ВМС эвакуировали с ВОТ четырех украинских бойцов и медика

Отряд специальной разведки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Ангелы" эвакуировал с временно захваченной россиянами территории морского пехотинца, трех бойцов Национальной гвардии Украины и медицинского работника, который помогал скрываться военнослужащим.

Операция ВМС по спасению украинских воинов с ВОТ

Об этом сообщил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неешьпапа.

Он отметил, что уполномоченная Президента по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова получила информацию, что брат-близнец только что обмененного военнослужащего корпуса Морской пехоты ВМС во время боевых действий на востоке Украины в 2022 году получил тяжелое ранение и оказался в больнице. Неравнодушные врачи скрывали его от российских силовиков.

После получения информации командующий ВМС принял решение о начале специальных эвакуационных мер.

Впоследствии выяснилось, что вместе с братом-близнецом в больнице находились еще три военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые скрывались там уже более трех лет.

Вместе с Ольгой Решетиловой и командующим НГУ бригадным генералом Александром Пивненко создали координационный штаб и привлекли к операции специальные подразделения ВМС и НГУ для проведения спасательных мероприятий военнослужащих с временно оккупированной территории. Алексей Неешьпапа Командующий ВМС Украины, вице-адмирал

По его словам, в число эвакуированных вошли морской пехотинец, трое бойцов НГУ и медицинский работник больницы, помогавший в укрывательстве военнослужащих.

Операцию спланировали и разделили на несколько этапов, с учетом нелегального положения всех лиц, высокой активности ведения боевых действий, что усложнялось усиленными фильтрационными мерами со стороны спецслужб РФ. Поделиться

Как подчеркнул командующий ВМС, первоочередной целью было сделать невозможным угрозу жизни и здоровью военнослужащих.

Эта история о несокрушимости и вере. Наши ребята выжили там, где, казалось, шансов не было. Это о силе "Ангелов", которые смогли достать бойцов даже из самого сердца вражеской территории. И еще раз доказали, что мы никогда не оставляем своих.

По его словам, многоэтапная операция стала возможной благодаря усилиям Решетиловой, Пивненко, а также разведчикам ВМС и НГУ. Сейчас воины в безопасности и, наконец, с родными.