Сколько жизней украинцев спасли системы Patriot — данные NYT

Журналисты The New York Times пообщались с украинским военным Владимиром, работающим с комплексом Patriot. По словам последнего, эти ЗРК уже помогли спасти тысячи жизней мирных украинцев.

Patriot оказался крайне эффективным в руках украинских военных

По словам Владимира, 11 декабря 2023 в 04:00 их радар обнаружил странную аномалию.

Как выяснилось впоследствии, это была российская баллистическая ракета, которая летела в направлении Киева.

Поскольку у наших военных уже не было времени, чтобы подать сигнал тревоги, они решили выпустить несколько американских ракет Patriot.

Вражескую цель удалось успешно уничтожить.

Учитывая, что баллистические ракеты наносят больше потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны идет уже на тысячи, - отмечает Владимир. Поделиться

По словам Владимира, когда удалось сбить российскую баллистическую ракету – 4 мая – все были очень удивлены, поскольку довольно долго был распространен миф о том, что российскую баллистику невозможно сбить.

В мае и июне во время одних из самых сложных атак с применением беспилотников, крылатых ракет, баллистических и гиперзвуковых ракет две украинские батареи "Патриот" сбили все 34 баллистические ракеты, выпущенные Россией по Киеву, - сказано в отчете Центра стратегических и Международных исследований. Поделиться

Какие проблемы могут возникнуть с Patriot

Несмотря на все упомянутые преимущества американской ЗРК, важно понимать, что американские власти в скором времени не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долл. за штуку.

Владимир также рассказал, что комплекс вынуждены постоянно перемещать с места на место, чтобы враг никогда не выяснил, где находится установка.