Сколько жизней украинцев спасли системы Patriot — данные NYT
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько жизней украинцев спасли системы Patriot — данные NYT

ЗРК Patriot
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Источник:  The New York Times

Журналисты The New York Times пообщались с украинским военным Владимиром, работающим с комплексом Patriot. По словам последнего, эти ЗРК уже помогли спасти тысячи жизней мирных украинцев.

Patriot оказался крайне эффективным в руках украинских военных

По словам Владимира, 11 декабря 2023 в 04:00 их радар обнаружил странную аномалию.

Как выяснилось впоследствии, это была российская баллистическая ракета, которая летела в направлении Киева.

Поскольку у наших военных уже не было времени, чтобы подать сигнал тревоги, они решили выпустить несколько американских ракет Patriot.

Вражескую цель удалось успешно уничтожить.

Учитывая, что баллистические ракеты наносят больше потерь, я думаю, что количество спасенных жизней во время войны идет уже на тысячи, - отмечает Владимир.

По словам Владимира, когда удалось сбить российскую баллистическую ракету – 4 мая – все были очень удивлены, поскольку довольно долго был распространен миф о том, что российскую баллистику невозможно сбить.

В мае и июне во время одних из самых сложных атак с применением беспилотников, крылатых ракет, баллистических и гиперзвуковых ракет две украинские батареи "Патриот" сбили все 34 баллистические ракеты, выпущенные Россией по Киеву, - сказано в отчете Центра стратегических и Международных исследований.

Какие проблемы могут возникнуть с Patriot

Несмотря на все упомянутые преимущества американской ЗРК, важно понимать, что американские власти в скором времени не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долл. за штуку.

Владимир также рассказал, что комплекс вынуждены постоянно перемещать с места на место, чтобы враг никогда не выяснил, где находится установка.

Нам удалось создать щит над государством благодаря нашим иностранным партнерам. Но если наши иностранные партнеры отвернуться от нас, мы вернемся к началу войны, когда люди просто не выходили из своих укрытий, а россияне пытались превратить наши города в сплошные руины, – предупреждает Владимир.

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