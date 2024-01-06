Сколько жизней украинцев спасли системы Patriot — данные NYT

Журналисты The New York Times пообщались с украинским военным Владимиром, работающим с комплексом Patriot. По словам последнего, эти ЗРК уже помогли спасти тысячи жизней мирных украинцев.
Patriot оказался крайне эффективным в руках украинских военных
По словам Владимира, 11 декабря 2023 в 04:00 их радар обнаружил странную аномалию.
Как выяснилось впоследствии, это была российская баллистическая ракета, которая летела в направлении Киева.
Поскольку у наших военных уже не было времени, чтобы подать сигнал тревоги, они решили выпустить несколько американских ракет Patriot.
Вражескую цель удалось успешно уничтожить.
По словам Владимира, когда удалось сбить российскую баллистическую ракету – 4 мая – все были очень удивлены, поскольку довольно долго был распространен миф о том, что российскую баллистику невозможно сбить.
Какие проблемы могут возникнуть с Patriot
Несмотря на все упомянутые преимущества американской ЗРК, важно понимать, что американские власти в скором времени не смогут удерживать украинские батареи Patriot с ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составить 2-4 млн долл. за штуку.
Владимир также рассказал, что комплекс вынуждены постоянно перемещать с места на место, чтобы враг никогда не выяснил, где находится установка.
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