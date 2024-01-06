Скільки життів українців врятували системи Patriot — дані NYT

Журналісти The New York Times поспілкувалися з українським військовим Володимиром, який працює з комплексом Patriot. За словами останнього, ці ЗРК уже допомогли врятувати тисячі життів мирних українців.

Patriot виявився вкрай ефективним в руках українських військових

За словами Володимира, 11 грудня 2023 року о 04:00 їхній радар виявив чудернацьку аномалію.

Як з’ясувалося згодом, що це російська балістична ракета, яка летіла у напрямку Києва.

Оскільки у наших воєнних уже не було часу на те, щоб подати сигнал тривоги, вони вирішили випустити кілька американських ракет Patriot.

Ворожу ціль вдалося успішно знищити.

Враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі, - зазначає Володимир. Поширити

За словами Володимира, коли вдалося збити російську балістичну ракету – 4 травня – усі були дуже здивовані, оскільки доволі довго був поширений міф про те, що російську балістику неможливо збити.

У травні та червні під час одних із найскладніших атак із застосуванням безпілотників, крилатих ракет, балістичних і гіперзвукових ракет дві українські батареї "Патріот" збили всі 34 балістичні ракети, які Росія випустила по Києву, - йдеться у звіті Центру стратегічних та Міжнародних досліджень. Поширити

Які проблеми можуть виникнути з Patriot

Попри усі згадані переваги американської ЗРК, важливо розуміти, що американська влада незабаром не зможе утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити 2-4 млн дол за штуку.

Володимир також розповів, що комплекс вимушені постійно переміщати з місця на місце, щоб ворог ніколи не з’ясував, де знаходиться установка.