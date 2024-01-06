Скільки життів українців врятували системи Patriot — дані NYT
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки життів українців врятували системи Patriot — дані NYT

ЗРК Patriot
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Джерело:  The New York Times

Журналісти The New York Times поспілкувалися з українським військовим Володимиром, який працює з комплексом Patriot. За словами останнього, ці ЗРК уже допомогли врятувати тисячі життів мирних українців.

Patriot виявився вкрай ефективним в руках українських військових

За словами Володимира, 11 грудня 2023 року о 04:00 їхній радар виявив чудернацьку аномалію.

Як з’ясувалося згодом, що це російська балістична ракета, яка летіла у напрямку Києва.

Оскільки у наших воєнних уже не було часу на те, щоб подати сигнал тривоги, вони вирішили випустити кілька американських ракет Patriot.

Ворожу ціль вдалося успішно знищити.

Враховуючи, що балістичні ракети спричиняють найбільше втрат, я думаю, що кількість врятованих життів під час війни йде на тисячі, - зазначає Володимир.

За словами Володимира, коли вдалося збити російську балістичну ракету – 4 травня – усі були дуже здивовані, оскільки доволі довго був поширений міф про те, що російську балістику неможливо збити.

У травні та червні під час одних із найскладніших атак із застосуванням безпілотників, крилатих ракет, балістичних і гіперзвукових ракет дві українські батареї "Патріот" збили всі 34 балістичні ракети, які Росія випустила по Києву, - йдеться у звіті Центру стратегічних та Міжнародних досліджень.

Які проблеми можуть виникнути з Patriot

Попри усі згадані переваги американської ЗРК, важливо розуміти, що американська влада незабаром не зможе утримувати українські батареї Patriot з ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити 2-4 млн дол за штуку.

Володимир також розповів, що комплекс вимушені постійно переміщати з місця на місце, щоб ворог ніколи не з’ясував, де знаходиться установка.

Нам вдалося створити щит над державою завдяки нашим іноземним партнерам. Але якщо наші іноземні партнери відвернуться від нас, ми повернемося до початку війни, коли люди просто не виходили зі своїх укриттів, а росіяни намагалися перетворити наші міста на суцільні руїни, - попереджає Володимир.

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