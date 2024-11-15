Спецназовцы спасли из окружения на Курщине 16 бойцов Сил обороны Украины ― видео
Категория
Украина
Дата публикации

Спецназовцы спасли из окружения на Курщине 16 бойцов Сил обороны Украины ― видео

ССО
ССО
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Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого провели успешную спецоперацию, во время которой спасли из оцепления в Курской области РФ 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.

Главные тезисы

  • Спецназовцы спасли из окружения 16 бойцов Сил обороны Украины на Курщине.
  • Операторы 73-го морского центра специальных операций рисковали своими жизнями во время успешной спецоперации.
  • Видео боевых действий украинских спецподразделений на Курщине показывает эффективность их работы на вражеской территории.
  • Спецназовцы провели эвакуацию под огнем российского танка и шквального пулеметного огня.
  • Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали свою деятельность на территории Курской области РФ.

Спецназовцы спасли из окружения украинских бойцов на Курщине

Об этом командование Сил спецопераций Вооруженных сил Украины сообщило в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.

В два часа ночи операторы ССО получили боевую задачу вывести из окружения группу военнослужащих из дружественных подразделений. В течение двух часов операторы спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных Humvee на спасение собратьев.

По словам спецназовцев, они "залетели туда на Humvee, загрузили состав дружеских сил и отправились назад".

Эвакуационная группа вырывалась под огнем российского танка и шквального пулеметного огня, а также FPV-дрона.

Военнослужащие Сил обороны были успешно эвакуированы.

В ССО обнародовали видео боевой работы на Курщине

Силы специальных операций ВСУ показали эффектное видео своей деятельности на территории Курской области РФ.

Это видео, снятое в Курской области, — одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника.

Об этом сообщили в ССО ВСУ.

Отмечается, что во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника.

Результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых.

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