Спецназовцы спасли из окружения на Курщине 16 бойцов Сил обороны Украины ― видео

Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого провели успешную спецоперацию, во время которой спасли из оцепления в Курской области РФ 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.

Спецназовцы спасли из окружения украинских бойцов на Курщине

Об этом командование Сил спецопераций Вооруженных сил Украины сообщило в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.

В два часа ночи операторы ССО получили боевую задачу вывести из окружения группу военнослужащих из дружественных подразделений. В течение двух часов операторы спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных Humvee на спасение собратьев. Поделиться

По словам спецназовцев, они "залетели туда на Humvee, загрузили состав дружеских сил и отправились назад".

Эвакуационная группа вырывалась под огнем российского танка и шквального пулеметного огня, а также FPV-дрона.

Военнослужащие Сил обороны были успешно эвакуированы.

В ССО обнародовали видео боевой работы на Курщине

Силы специальных операций ВСУ показали эффектное видео своей деятельности на территории Курской области РФ.

Это видео, снятое в Курской области, — одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника.

Об этом сообщили в ССО ВСУ.

Отмечается, что во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника.