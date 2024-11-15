Спецназовцы спасли из окружения на Курщине 16 бойцов Сил обороны Украины ― видео

Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого провели успешную спецоперацию, во время которой спасли из оцепления в Курской области РФ 16 военнослужащих трех разных подразделений Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Спецназовцы спасли из окружения 16 бойцов Сил обороны Украины на Курщине.
- Операторы 73-го морского центра специальных операций рисковали своими жизнями во время успешной спецоперации.
- Видео боевых действий украинских спецподразделений на Курщине показывает эффективность их работы на вражеской территории.
- Спецназовцы провели эвакуацию под огнем российского танка и шквального пулеметного огня.
- Силы специальных операций ВСУ продемонстрировали свою деятельность на территории Курской области РФ.
Спецназовцы спасли из окружения украинских бойцов на Курщине
Об этом командование Сил спецопераций Вооруженных сил Украины сообщило в Фейсбуке, обнародовав соответствующее видео.
По словам спецназовцев, они "залетели туда на Humvee, загрузили состав дружеских сил и отправились назад".
Эвакуационная группа вырывалась под огнем российского танка и шквального пулеметного огня, а также FPV-дрона.
Военнослужащие Сил обороны были успешно эвакуированы.
В ССО обнародовали видео боевой работы на Курщине
Силы специальных операций ВСУ показали эффектное видео своей деятельности на территории Курской области РФ.
Это видео, снятое в Курской области, — одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника.
Об этом сообщили в ССО ВСУ.
Отмечается, что во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника.
Результатом этой работы стал один уничтоженный российский солдат и двое раненых.
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