Спецпризначенці врятували з оточення на Курщині 16 бійців Сил оборони України ― відео

Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.
Головні тези:
- Спецпризначенці провели успішну спецоперацію з врятування з оточення 16 бійців Сил оборони України на Курщині.
- Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій ризикували життями.
- Відео бойової роботи українських спецпідрозділів на Курщині надає можливість побачити ефективність їхньої діяльності на ворожій території.
Спецпризначенці врятували з оточення українських бійців на Курщині
Про це командування Сил спецоперацій Збройних сил України повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.
За словами спецпризначенців, вони "залетіли туди на Humvee, завантажили склад дружніх сил та вирушили назад”.
Евакуаційна група виривалася під вогнем російського танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона.
Військовослужбовці Сил оборони були успішно евакуйовані.
У ССО оприлюднили відео бойової роботи на Курщині
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ефектне відео своєї діяльності на території Курської області РФ.
Це відео, зняте в Курській області, — одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника.
Про це повідомили у ССО ЗСУ.
Зазначається, що під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника.
Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених.
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