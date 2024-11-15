Спецпризначенці врятували з оточення на Курщині 16 бійців Сил оборони України ― відео

Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого провели успішну спецоперацію, під час якої врятували з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Спецпризначенці врятували з оточення українських бійців на Курщині

Про це командування Сил спецоперацій Збройних сил України повідомило у Фейсбуці, оприлюднивши відповідне відео.

О другій ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин оператори спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів. Поширити

За словами спецпризначенців, вони "залетіли туди на Humvee, завантажили склад дружніх сил та вирушили назад”.

Евакуаційна група виривалася під вогнем російського танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона.

Військовослужбовці Сил оборони були успішно евакуйовані.

У ССО оприлюднили відео бойової роботи на Курщині

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ефектне відео своєї діяльності на території Курської області РФ.

Це відео, зняте в Курській області, — одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника.

Про це повідомили у ССО ЗСУ.

Зазначається, що під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника.