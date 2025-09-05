Розвідники ВМС евакуювали з ТОТ чотирьох українських бійців і медика

Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил Збройних сил України "Янголи" евакуював із тимчасово захопленої росіянами території морського піхотинця, трьох бійців Національної гвардії України і медичного працівника, який допомагав переховуватися військовослужбовцям.
Головні тези:
- Розвідники ВМС евакуювали чотирьох українських бійців та медика з ТОТ, що була тимчасово захоплена росіянами.
- Операція виконана під керівництвом командувача ВМС віцеадмірала Олексія Неїжпапи та залученням координаційного штабу з Національної гвардії України.
- Уповноважена Президента Ольга Решетилова та бригадний генерал Олександр Півненко долучилися до операції порятунку українських воїнів.
Карколомна операція ВМС із порятунку українських воїнів з ТОТ
Про це повідомив командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
Він зазначив, що уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця корпусу Морської піхоти ВМС під час бойових дій на сході України у 2022 році дістав важке поранення та опинився в лікарні. Небайдужі лікарі переховували його від російських силовиків.
Після отримання інформації командувач ВМС прийняв рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів.
Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які переховувалися там вже понад три роки.
За його словами, до числа евакуйованих увійшли морський піхотинець, троє бійців НГУ та медичний працівник лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців.
Як підкреслив командувач ВМС, першочерговою метою було унеможливити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.
Ця історія про незламність і віру. Наші хлопці вижили там, де, здавалося, шансів не було. Це про силу "Янголів", які змогли дістати бійців навіть із самого серця ворожої території. І ще раз довели, що ми ніколи не залишаємо своїх.
За його словами, багатоетапна операція стала можливою завдяки зусиллям Решетилової, Півненка, а також розвідників ВМС та НГУ. Зараз воїни у безпеці та нарешті з рідними.
