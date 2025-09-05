Розвідники ВМС евакуювали з ТОТ чотирьох українських бійців і медика

Карколомна операція ВМС із порятунку українських воїнів з ТОТ

Про це повідомив командувач ВМС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

Він зазначив, що уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова отримала інформацію, що брат-близнюк щойно обміняного військовослужбовця корпусу Морської піхоти ВМС під час бойових дій на сході України у 2022 році дістав важке поранення та опинився в лікарні. Небайдужі лікарі переховували його від російських силовиків.

Після отримання інформації командувач ВМС прийняв рішення про початок спеціальних евакуаційних заходів.

Згодом з’ясувалося, що разом із братом-близнюком в лікарні перебували ще троє військовослужбовців Національної гвардії України, які переховувалися там вже понад три роки.

Разом з Ольгою Решетиловою та командувачем НГУ бригадним генералом Олександром Півненком створили координаційний штаб та залучили до операції спеціальні підрозділи ВМС і НГУ для проведення рятувальних заходів військовослужбовців з тимчасово окупованої території. Олексій Неїжпапа Командувач ВМС України, віцеадмірал

За його словами, до числа евакуйованих увійшли морський піхотинець, троє бійців НГУ та медичний працівник лікарні, який допомагав у переховуванні військовослужбовців.

Операцію спланували і розділили на кілька етапів, з урахуванням нелегального становища усіх осіб, високої активності ведення бойових дій, що ускладнювалося посиленими фільтраційними заходами з боку спецслужб РФ.

Як підкреслив командувач ВМС, першочерговою метою було унеможливити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.

Ця історія про незламність і віру. Наші хлопці вижили там, де, здавалося, шансів не було. Це про силу "Янголів", які змогли дістати бійців навіть із самого серця ворожої території. І ще раз довели, що ми ніколи не залишаємо своїх.

За його словами, багатоетапна операція стала можливою завдяки зусиллям Решетилової, Півненка, а також розвідників ВМС та НГУ. Зараз воїни у безпеці та нарешті з рідними.