ВМС ЗСУ знищили російський надводний дрон у Чорному морі — відео

Військово-морські сили України перехопили та знищили російський надводний дрон-камікадзе у Чорному морі.

Зазначається, що ворожий апарат було виявлено у територіальних водах України, поблизу маршрутів цивільного судноплавства.

Про це повідомила пресслужба ВМС України.

Завдяки злагодженим діям ВМС та Головного управління розвідки Міністерства оборони України ціль оперативно знищили, що дозволило запобігти можливим провокаціям і мінімізувати ризики для цивільних суден.

Чим саме було знищено дрон, не уточнюється. Ймовірно, це сталося внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї або застосування українського дрона-камікадзе.

Тип російського апарата не розкривається, проте на оприлюднених кадрах можна розгледіти його основні конструктивні елементи: пласку палубу та надбудову у формі рами, на якій, ймовірно, встановлена оптико-електронна станція. Поширити

Причини втрати ходу дрона залишаються невідомими. Імовірно, оператор втратив із ним зв’язок через технічну несправність або вплив засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що у Росії представили надводний логістичний дрон «цивільного призначення» з внутрішнім вантажним відсіком.

Апарат, який отримав назву «Бриз», візуально нагадує RHIB-катер із вантажною та апаратною надбудовами.