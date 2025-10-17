ВМС ЗСУ знищили російський надводний дрон у Чорному морі — відео

Військово-морські сили України перехопили та знищили російський надводний дрон-камікадзе у Чорному морі.
Головні тези:
- Українські ВМС знищили російський надводний дрон-камікадзе у Чорному морі, виявленого у територіальних водах України.
- Проведені злагоджені дії ВМС та розвідки Міністерства оборони України допомогли оперативно усунути загрозу та запобігти можливим провокаціям.
- Тип та причини втрати контролю над російським дроном залишаються невідомими, але ймовірно, це може бути через технічну несправність або радіоелектронну боротьбу.
Українські моряки знищили російський надводний дрон у Чорному морі
Зазначається, що ворожий апарат було виявлено у територіальних водах України, поблизу маршрутів цивільного судноплавства.
Про це повідомила пресслужба ВМС України.
Завдяки злагодженим діям ВМС та Головного управління розвідки Міністерства оборони України ціль оперативно знищили, що дозволило запобігти можливим провокаціям і мінімізувати ризики для цивільних суден.
Чим саме було знищено дрон, не уточнюється. Ймовірно, це сталося внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї або застосування українського дрона-камікадзе.
Причини втрати ходу дрона залишаються невідомими. Імовірно, оператор втратив із ним зв’язок через технічну несправність або вплив засобів радіоелектронної боротьби.
Раніше повідомлялося, що у Росії представили надводний логістичний дрон «цивільного призначення» з внутрішнім вантажним відсіком.
Апарат, який отримав назву «Бриз», візуально нагадує RHIB-катер із вантажною та апаратною надбудовами.
Вантажний відсік оснащено автоматизованими дверцятами, що дозволяє використовувати дрон як платформу для транспортування інших безпілотників або ракетного озброєння.
