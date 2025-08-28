У ВМС підтвердили факт удару РФ по українському військовому кораблю
У ВМС підтвердили факт удару РФ по українському військовому кораблю

Джерело:  Укрінформ

Російські окупаційні війська уразили один з кораблів ВМС ЗСУ. Один член екіпажу загинув, кілька поранено.

  • Російські окупаційні війська заразили корабель ВМС ЗСУ, що спричинило загибель одного моряка та поранення кількох інших.
  • Військові моряки продовжують пошук відсутніх під час удару. Триває усунення наслідків атаки, але екіпаж вже в безпеці.

Росія атакувала військовий корабель ЗСУ

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено.

Водночас російські пабліки вказують, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України «Сімферополь».

«Сімферополь» — розвідувальний корабель Військово-морських Сил України. Середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований на ПАТ «Кузня на Рибальському». Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту у 2021 році.

