У ВМС підтвердили факт удару РФ по українському військовому кораблю

Російські окупаційні війська уразили один з кораблів ВМС ЗСУ. Один член екіпажу загинув, кілька поранено.
Головні тези:
- Російські окупаційні війська заразили корабель ВМС ЗСУ, що спричинило загибель одного моряка та поранення кількох інших.
- Військові моряки продовжують пошук відсутніх під час удару. Триває усунення наслідків атаки, але екіпаж вже в безпеці.
Росія атакувала військовий корабель ЗСУ
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Водночас російські пабліки вказують, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України «Сімферополь».
«Сімферополь» — розвідувальний корабель Військово-морських Сил України. Середній розвідувальний корабель проєкту «Лагуна» (корабель радіоелектронної розвідки на базі СРТМ проєкту 502ЕМ). Побудований на ПАТ «Кузня на Рибальському». Спущений на воду 23 квітня 2019 року. Введений до складу флоту у 2021 році.
