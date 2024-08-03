У ВМС поділилися подробицями підготовки екіпажу корвета "Гетьман Іван Виговський"
Категорія
Україна
Дата публікації

У ВМС поділилися подробицями підготовки екіпажу корвета "Гетьман Іван Виговський"

Корвет
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Екіпаж проходить відповідне навчання і потім служитиме безпосередньо на корветі ще досить тривалий час.

Головні тези:

  • Екіпаж корвета “Гетьман Іван Виговський” проходить складне навчання перед службою на кораблі нового проєкту Ada.
  • Підготовка команди для сучасних кораблів є тривалим процесом, оскільки вимагає добре навченого та мотивованого екіпажу.
  • Система озброєння корвета “Гетьман Іван Виговський” на 50% більше, ніж у стандартного корвета Туреччини, що ускладнює процес навчання команди.
  • Україна прагне будувати морську державу через критичну залежність від морського експорту та необхідність захисту своїх інтересів на морі.

Екіпаж корвета "Гетьман Іван Виговський" проходить навчання

Навчання команди для корвета проєкту Ada "Гетьман Іван Виговський", який спущено на воду у Туреччині, процес складний.

Про це сказав речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що незабаром корвет буде оснащуватися, а моряки у цей час повинні проходити відповідну підготовку. За його словами, сучасні кораблі такого типу потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу, а процес підготовки команди — досить тривалий.

Він пояснив, що екіпаж першого корвету проєкту Ada "Гетьман Іван Мазепа", який у Туреччині спустили на воду у 2022 році, вже давно проходить навчання.

Цей процес довготривалий. Це не просто нова система, це система, яка працює вже за іншими стандартами. Вона нова навіть для виробника, тому що в цей проєкт було внесено зміни вже під час повномасштабного вторгнення. Зміни ці суттєві. Стосуються вони, в першу чергу, озброєння.

Дмитро Плетенчук

Дмитро Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ

За його словами, ця одиниця має озброєння на 50% більше ніж такий штатний корвет у складі Військово-морському флоті Туреччини. Тому процес навчання команди ускладнився.

Це для нас нова і складна система озброєння. Корабель — це найскладніша бойова одиниця у будь-якій армії світу. Тому екіпаж проходить відповідне навчання. Після цього він проходитиме службу безпосередньо на цьому корветі ще досить тривалий час.

Він навів приклад, що турецькі команди проходять після навчання службу ще протягом року без бойового застосування. Це необхідно для того, щоб команда, а це сотні людей, почали працювати як єдиний механізм.

Цей проєкт перспективний. Він триває згідно з концепцією розвитку ВМС... Є розуміння з боку керівництва держави. Є бажання будувати морську державу і насправді у нас іншого шляху нема, враховуючи критичну залежність України від морського експорту. Захищати свої інтереси на морі — це необхідно.

Він підтвердив, що вже зараз є необхідність у команді для другого корвету. "Зараз цей корвет буде оснащуватися, а команда повинна проходити навчання", — зазначив речник.

Корвет "Гетьман Іван Виговський" побудовано для України в Туреччині

Зазначається, що заради дотримання заходів безпеки не розголошувались деталі події.

Відомо що на церемонії були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.

Перший корвет типу Ada для українських ВМС, який отримав назву "Гетьман Іван Мазепа", заклали 7 вересня 2021 і спустили на воду 2 жовтня 2022 року, у травні 2024-го він вийшов на випробування.

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