У ВМС поделились подробностями подготовки экипажа корвета "Гетман Иван Выговский"

Экипаж проходит соответствующее обучение и затем будет служить непосредственно на корвете достаточно долго.
Главные тезисы
- Экипаж корвета проходит сложное обучение перед службой на корабле нового проекта Ada.
- Украина стремится к развитию морского государства из-за критической зависимости от морского экспорта и необходимости защиты своих интересов на море.
- Система вооружения корвета “Гетман Иван Выговский” на 50% больше, чем у стандартного корвета Турции, что усложняет процесс обучения команды.
- Подготовка команды для современных кораблей является длительным процессом, поскольку требует хорошо обученного и мотивированного экипажа.
Экипаж корвета "Гетман Иван Выговский" проходит обучение
Обучение команды для корвета проекта Ada "Гетман Иван Выговский", спущенного на воду в Турции, процесс сложен.
Об этом сказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Он пояснил, что экипаж первого корвета проекта Ada "Гетман Иван Мазепа", спущенный в Турции на воду в 2022 году, уже давно проходит обучение.
По его словам, эта единица имеет вооружение на 50% больше, чем такой штатный корвет в составе Военно-морском флоте Турции. Потому процесс обучения команды усложнился.
Он привел пример, что турецкие команды проходят после учебы службу еще в течение года без боевого применения. Это необходимо для того, чтобы команда, а это сотни людей, заработали как единый механизм.
Этот проект перспективен. Он продолжается согласно концепции развития ВМС... Есть понимание руководства государства. Есть желание строить морское государство и действительно у нас другого пути нет, учитывая критическую зависимость Украины от морского экспорта. Защищать свои интересы на море – это необходимо.
Он подтвердил, что уже сейчас есть необходимость в команде для второго корвета. "Сейчас этот корвет будет оснащаться, а команда должна проходить обучение", - отметил спикер.
Корвет "Гетман Иван Выговский" построен для Украины в Турции
Отмечается, что для соблюдения мер безопасности не разглашались детали происшествия.
Первый корвет типа Ada для украинских ВМС, получивший название "Гетман Иван Мазепа", заложили 7 сентября 2021 года и спустили на воду 2 октября 2022 года, в мае 2024-го он вышел на испытания.
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