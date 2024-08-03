У ВМС поделились подробностями подготовки экипажа корвета "Гетман Иван Выговский"
Категория
Украина
Дата публикации

У ВМС поделились подробностями подготовки экипажа корвета "Гетман Иван Выговский"

Корвет
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Экипаж проходит соответствующее обучение и затем будет служить непосредственно на корвете достаточно долго.

Главные тезисы

  • Экипаж корвета проходит сложное обучение перед службой на корабле нового проекта Ada.
  • Украина стремится к развитию морского государства из-за критической зависимости от морского экспорта и необходимости защиты своих интересов на море.
  • Система вооружения корвета “Гетман Иван Выговский” на 50% больше, чем у стандартного корвета Турции, что усложняет процесс обучения команды.
  • Подготовка команды для современных кораблей является длительным процессом, поскольку требует хорошо обученного и мотивированного экипажа.

Экипаж корвета "Гетман Иван Выговский" проходит обучение

Обучение команды для корвета проекта Ada "Гетман Иван Выговский", спущенного на воду в Турции, процесс сложен.

Об этом сказал спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что скоро корвет будет оснащаться, а моряки в это время должны проходить соответствующую подготовку. По его словам, современные корабли такого типа нуждаются в хорошо обученном и мотивированном экипаже, а процесс подготовки команды достаточно длительный.

Он пояснил, что экипаж первого корвета проекта Ada "Гетман Иван Мазепа", спущенный в Турции на воду в 2022 году, уже давно проходит обучение.

Этот процесс длительный. Это не просто новая система, это система, работающая уже по другим стандартам. Она нова даже для производителя, потому что в этот проект были внесены изменения уже во время полномасштабного вторжения. Эти изменения существенные. Касаются они, в первую очередь, вооружения.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ

По его словам, эта единица имеет вооружение на 50% больше, чем такой штатный корвет в составе Военно-морском флоте Турции. Потому процесс обучения команды усложнился.

Это для нас новая и сложная система вооружения. Корабль – это самая сложная боевая единица в любой армии мира. Поэтому экипаж проходит соответствующее обучение. После этого он будет проходить службу непосредственно на этом корвете еще достаточно долго.

Он привел пример, что турецкие команды проходят после учебы службу еще в течение года без боевого применения. Это необходимо для того, чтобы команда, а это сотни людей, заработали как единый механизм.

Этот проект перспективен. Он продолжается согласно концепции развития ВМС... Есть понимание руководства государства. Есть желание строить морское государство и действительно у нас другого пути нет, учитывая критическую зависимость Украины от морского экспорта. Защищать свои интересы на море – это необходимо.

Он подтвердил, что уже сейчас есть необходимость в команде для второго корвета. "Сейчас этот корвет будет оснащаться, а команда должна проходить обучение", - отметил спикер.

Корвет "Гетман Иван Выговский" построен для Украины в Турции

Отмечается, что для соблюдения мер безопасности не разглашались детали происшествия.

Известно, что на церемонии присутствовала первая леди Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа.

Первый корвет типа Ada для украинских ВМС, получивший название "Гетман Иван Мазепа", заложили 7 сентября 2021 года и спустили на воду 2 октября 2022 года, в мае 2024-го он вышел на испытания.

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