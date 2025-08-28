У ВМС подтвердили факт удара РФ по украинскому военному кораблю
Категория
Украина
Дата публикации

У ВМС подтвердили факт удара РФ по украинскому военному кораблю

корабль
Источник:  Укринформ

Российские оккупационные войска поразили один из кораблей ВМС ВСУ. Один член экипажа погиб, несколько ранены.

Главные тезисы

  • Подтвержден факт удара российских оккупационных войск по украинскому военному кораблю, что привело к гибели одного моряка и ранению нескольких других.
  • Военные моряки активно занимаются поиском отсутствующих в результате удара. Уже идет устранение последствий атаки, при этом экипаж находится в безопасности.

Россия атаковала военный корабль ВСУ

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что касается информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены.

Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Плетенчук

Спикер ВМС ВСУ

В то же время российские паблики указывают, что речь идет о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины «Симферополь».

«Симферополь» — разведывательный корабль Военно-морских Сил Украины. Средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЭМ). Построен на ПАО «Кузница на Рыболовном». Спущен на воду 23 апреля 2019 года. Введен в состав флота в 2021 году.

