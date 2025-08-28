У ВМС подтвердили факт удара РФ по украинскому военному кораблю

Российские оккупационные войска поразили один из кораблей ВМС ВСУ. Один член экипажа погиб, несколько ранены.
Главные тезисы
- Подтвержден факт удара российских оккупационных войск по украинскому военному кораблю, что привело к гибели одного моряка и ранению нескольких других.
- Военные моряки активно занимаются поиском отсутствующих в результате удара. Уже идет устранение последствий атаки, при этом экипаж находится в безопасности.
Россия атаковала военный корабль ВСУ
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
В то же время российские паблики указывают, что речь идет о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины «Симферополь».
«Симферополь» — разведывательный корабль Военно-морских Сил Украины. Средний разведывательный корабль проекта "Лагуна" (корабль радиоэлектронной разведки на базе СРТМ проекта 502ЭМ). Построен на ПАО «Кузница на Рыболовном». Спущен на воду 23 апреля 2019 года. Введен в состав флота в 2021 году.
