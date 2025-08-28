У ВМС подтвердили факт удара РФ по украинскому военному кораблю

Российские оккупационные войска поразили один из кораблей ВМС ВСУ. Один член экипажа погиб, несколько ранены.

Россия атаковала военный корабль ВСУ

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Что касается информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены. Дмитрий Плетенчук Спикер ВМС ВСУ

В то же время российские паблики указывают, что речь идет о разведывательном корабле Военно-морских Сил Украины «Симферополь».