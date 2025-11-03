ВМС України уразили спецпідрозділ армії РФ на буровій установці "Сиваш" — відео
Військово-морські сили Збройних сил України уразили російський розрахунок протитанкового ракетного комплексу, який перебував на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі.

Головні тези:

  • ВМС України вразили російський розрахунок протитанкового ракетного комплексу на буровій установці «Сиваш».
  • Українські військові застосували дрон-камікадзе для успішного ураження спецпідрозділу армії РФ в Чорному морі.
  • Російські загарбники намагалися змішати факти, поширюючи відео про знищення катера ВМС України, але насправді це була операція з використанням дрона.

“Бавовна” на вежі Бойка: що відомо

Про це ВМС України повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео.

Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських загарбників був знищений розрахунок протитанкового ракетного комплексу.

Водночас намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катера ВМС України боєприпасом «Ланцет», тоді як насправді українські військові успішно застосували дрон-камікадзе.

