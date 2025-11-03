ВМС України уразили спецпідрозділ армії РФ на буровій установці "Сиваш" — відео

Військово-морські сили Збройних сил України уразили російський розрахунок протитанкового ракетного комплексу, який перебував на буровій установці «Сиваш» у Чорному морі.
Головні тези:
- ВМС України вразили російський розрахунок протитанкового ракетного комплексу на буровій установці «Сиваш».
- Українські військові застосували дрон-камікадзе для успішного ураження спецпідрозділу армії РФ в Чорному морі.
- Російські загарбники намагалися змішати факти, поширюючи відео про знищення катера ВМС України, але насправді це була операція з використанням дрона.
“Бавовна” на вежі Бойка: що відомо
Про це ВМС України повідомили у Фейсбуці та оприлюднили відповідне відео.
Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських загарбників був знищений розрахунок протитанкового ракетного комплексу.
