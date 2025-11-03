ВМС Украины поразили спецподразделение армии РФ на буровой установке "Сиваш" — видео

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили российский расчет противотанкового ракетного комплекса, находившегося на буровой установке «Сиваш» в Черном море.
Главные тезисы
- Украинские ВМС применили дрон-камикадзе для поражения российского расчета противотанкового ракетного комплекса на буровой установке “Сиваш”.
- Российские захватчики пытались дезинформировать о событиях, распространяя видео об уничтожении катера ВМС Украины, однако фактически это была операция с использованием дрона.
"Бавовна" на башне Бойко: что известно
Об этом ВМС Украины сообщили в Фейсбуке и обнародовали соответствующее видео.
Кроме технических средств разведки и наблюдения русских захватчиков был уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса.
