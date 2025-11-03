ВМС Украины поразили спецподразделение армии РФ на буровой установке "Сиваш" — видео
ВМС Украины поразили спецподразделение армии РФ на буровой установке "Сиваш" — видео

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили российский расчет противотанкового ракетного комплекса, находившегося на буровой установке «Сиваш» в Черном море.

Главные тезисы

  • Украинские ВМС применили дрон-камикадзе для поражения российского расчета противотанкового ракетного комплекса на буровой установке “Сиваш”.
  • Российские захватчики пытались дезинформировать о событиях, распространяя видео об уничтожении катера ВМС Украины, однако фактически это была операция с использованием дрона.

"Бавовна" на башне Бойко: что известно

Об этом ВМС Украины сообщили в Фейсбуке и обнародовали соответствующее видео.

Кроме технических средств разведки и наблюдения русских захватчиков был уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса.

В то же время, пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожение катера ВМС Украины боеприпасом «Ланцет», тогда как на самом деле украинские военные успешно применили дрон-камикадзе.

