ВМС Украины назвали приоритетные цели для "бавовны" в оккупированном Крыму

На территории временно оккупированного Крыма остается много целей по отработке ВСУ, в частности дислокация российских морпехов и аэродромы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Главные тезисы
- Дислокация российских морпехов и аэродромов в оккупированном Крыму является главной целью для украинских ВМС.
- Работа ВСУ в Крыму включает удары по военным объектам и пунктам управления оккупантов, а также контроль за хранением горючего и боеприпасов.
- Военные операции продолжаются в различных направлениях, включая удачные удары по вражеским объектам на полуострове.
Работа будет продолжаться: в ВМС рассказали о российских целях в оккупированном Крыму
По его словам, в Крыму находятся определенные подразделения армии РФ, оккупированный остров является базой для некоторых российских подразделений, в том числе для морской пехоты. Военный объяснил, что идет за бригаду российских морпехов, которые по численности "на самом деле уже дивизия".
Во всяком случае, отметил военный, работа ВСУ продолжается — в Крыму проходят постоянно "какие-то поражения", в том числе с участием Военно-морских сил Украины. Иногда такие удары достаточно успешны, например, когда в поле зрения украинских военных попадают пункты управления или места стоянки дронов-разведчиков.
Эта работа будет продолжаться и дальше, конечно. Целей там хватает.
По его словам, в Крыму остаются мощности (материально-техническая база), предназначенные для ремонта кораблей, однако воспользоваться этим оккупанты себе пока не позволяют. Плетенчук объяснил, что находящийся в доке корабль с одной стороны — неинтересная цель, потому что такая единица небоеспособна. С другой стороны — это неподвижная цель, в которую проще попасть.
Представитель ВМС добавил. что в составе Черноморского флота РФ осталось не так много кораблей, еще не получавших повреждений от атак, осуществляемых ВСУ.
По словам спикера, оккупанты с территории Крыма наносят удары баллистике, в частности по Одесщине. Как пояснил Плетенчук, в зоне внимания подразделений армии-агрессора, базирующихся на полуострове, в основном южная часть Украины.
