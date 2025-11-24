ВМС Украины назвали приоритетные цели для "бавовны" в оккупированном Крыму

На территории временно оккупированного Крыма остается много целей по отработке ВСУ, в частности дислокация российских морпехов и аэродромы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Работа будет продолжаться: в ВМС рассказали о российских целях в оккупированном Крыму

По его словам, в Крыму находятся определенные подразделения армии РФ, оккупированный остров является базой для некоторых российских подразделений, в том числе для морской пехоты. Военный объяснил, что идет за бригаду российских морпехов, которые по численности "на самом деле уже дивизия".

Целей там хватает. Не следует забывать об аэродромах, которых там можно полдесятка насчитать, откуда россияне взлетают и соответственно имеют возможность вокруг Крыма патрулировать и иногда даже осуществлять ракетные пуски. Да, не столь эффективны, как они бы желали… В принципе работа продолжается по многим направлениям. Кроме того, это места хранения как горючего, так и боеприпасов. Дмитрий Плетенчук Спикер ВМС ВСУ

Во всяком случае, отметил военный, работа ВСУ продолжается — в Крыму проходят постоянно "какие-то поражения", в том числе с участием Военно-морских сил Украины. Иногда такие удары достаточно успешны, например, когда в поле зрения украинских военных попадают пункты управления или места стоянки дронов-разведчиков.

Эта работа будет продолжаться и дальше, конечно. Целей там хватает.

По его словам, в Крыму остаются мощности (материально-техническая база), предназначенные для ремонта кораблей, однако воспользоваться этим оккупанты себе пока не позволяют. Плетенчук объяснил, что находящийся в доке корабль с одной стороны — неинтересная цель, потому что такая единица небоеспособна. С другой стороны — это неподвижная цель, в которую проще попасть.

Представитель ВМС добавил. что в составе Черноморского флота РФ осталось не так много кораблей, еще не получавших повреждений от атак, осуществляемых ВСУ.

По словам спикера, оккупанты с территории Крыма наносят удары баллистике, в частности по Одесщине. Как пояснил Плетенчук, в зоне внимания подразделений армии-агрессора, базирующихся на полуострове, в основном южная часть Украины.