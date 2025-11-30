ППО підтвердила влучання балістичних ракет РФ на території України
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО підтвердила влучання балістичних ракет РФ на території України

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати повітряного бою з РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 29-30 листопада російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села двома балістичними ракетами Іскандер-М  із ТОТ АР Крим та 122-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Російські загарбники здійснили атаку на мирні українські міста та села двома балістичними ракетами та ударними дронами.
  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході України, де зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних дронів на 13 локаціях.
  • Українські воїни відбили атаку за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та безпілотних систем, збивши/подавивши 104 ворожі дрони.
  • Також зафіксовано падіння збитих дронів та уламків на деяких локаціях, свідченням успішної протиповітряної оборони.
  • Українські військові закликають до єдності та перемоги, тримаючи небо безпечним для мирного населення.

ППО звітує про результати повітряного бою з РФ

Нова ворожа атака почалася ще о 19:00 29 листопада.

Цього разу дрони летіли з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто також зазначити, що близько 75 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

