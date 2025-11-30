ППО підтвердила влучання балістичних ракет РФ на території України

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 29-30 листопада російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 122-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

ППО звітує про результати повітряного бою з РФ

Нова ворожа атака почалася ще о 19:00 29 листопада.

Цього разу дрони летіли з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто також зазначити, що близько 75 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 104 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.