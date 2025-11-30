ППО підтвердила влучання балістичних ракет РФ на території України

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 29-30 листопада російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 122-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Російські загарбники здійснили атаку на мирні українські міста та села двома балістичними ракетами та ударними дронами.
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході України, де зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних дронів на 13 локаціях.
- Українські воїни відбили атаку за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та безпілотних систем, збивши/подавивши 104 ворожі дрони.
- Також зафіксовано падіння збитих дронів та уламків на деяких локаціях, свідченням успішної протиповітряної оборони.
- Українські військові закликають до єдності та перемоги, тримаючи небо безпечним для мирного населення.
ППО звітує про результати повітряного бою з РФ
Нова ворожа атака почалася ще о 19:00 29 листопада.
Цього разу дрони летіли з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто також зазначити, що близько 75 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
