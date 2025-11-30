Генштаб звітує про колосальні втрати армії РФ
Генштаб звітує про колосальні втрати армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 29 листопада ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували одразу чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 376-та доба повномасштабної війни РФ проти України.  
  • 29 листопада на фронті відбулося 271 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 30 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 172 860 (+1 160) осіб;

  • танків — 11 386 (+5) од;

  • бойових броньованих машин — 23 672 (+14)од;

  • артилерійських систем — 34 740 (+7) од;

  • РСЗВ — 1 552 (+2) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 85 851 (+508) од;

  • крилатих ракет — 4 024 (+29) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 512 (+49) од;

Вчора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка Харківської області; Межова Дніпропетровської області; Слов’янськ Донецької області; Верхня Терса, Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Прилуки Запорізької області.

