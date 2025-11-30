Генштаб звітує про колосальні втрати армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом 29 листопада ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували одразу чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1 376-та доба повномасштабної війни РФ проти України.
- 29 листопада на фронті відбулося 271 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 30 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 172 860 (+1 160) осіб;
танків — 11 386 (+5) од;
бойових броньованих машин — 23 672 (+14)од;
артилерійських систем — 34 740 (+7) од;
РСЗВ — 1 552 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 85 851 (+508) од;
крилатих ракет — 4 024 (+29) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 512 (+49) од;
Вчора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе.
