"Останнє мирне літо". У Макрона відреагували на тривожні прогнози щодо війни

Дедалі частіше почали лунати невтішні прогнози з боку європейських військових посадовців стосовно потенційної масштабної війни з Росією. З заявою з цього приводу виступив Міністр Європи та шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро. Він закликав союзників готуватися до найгірших сценаріїв, адже саме це може стримати ворога.

Франція закликає Європу реалістично оцінювати ситуацію

Своїми думками з цього приводу член команди Макрона поділився в інтерв'ю Барро виданню La Tribune Dimanche.

Він відреагував на тривожні попередження військового керівництва, зокрема, слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Що важливо розуміти, останній нещодавно назвав літо 2025 року "останнім мирним літом".

Журналісти поцікавилися у глави МЗС Франції, чи є бодай якісь ознаки того, що країна-агресорка РФ має намір розпочати вторгнення на територію НАТО.

Барро звернув увагу на те, що війна вже давно повернулася на європейський континент.

За його словами, головна мета лідерів Європи наразі — повернути Україні справедливий мир.

Щоб цього досягти, ми маємо враховувати зміни, що відбуваються у світі, та масштабне переозброєння Росії. Наша здатність усунути загрозу залежить від нашої внутрішньої, військової та моральної сили. Будьмо реалістами і будемо усвідомлювати, що відтепер мир має свою ціну. Жан-Ноель Барро Глава МЗС Франції

ЗМІ вирішили уточнити в французького дипломата, яку саме ціну він має на увазі.