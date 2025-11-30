"Последнее мирное лето". У Макрона отреагировали на тревожные прогнозы

Все чаще стали звучать прогнозы со стороны европейских военных чиновников по поводу потенциальной масштабной войны с Россией. С заявлением на этот счет выступил Министр Европы и шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро. Он призвал союзников готовиться к худшим сценариям, ведь это поможет сдерживать врага.
Главные тезисы
- Главная цель Европы — вернуть Украине справедливый мир.
- Однако она также не должна забывать о собственном перевооружении.
Франция призывает Европу реалистично оценивать ситуацию
Своими мыслями на этот счет член команды Макрона поделился в интервью Барро изданию La Tribune Dimanche.
Он отреагировал на тревожные предупреждения военного руководства, в частности слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Что важно понимать, последний недавно назвал лето 2025 года "последним мирным летом".
Журналисты поинтересовались у главы МИД Франции, есть ли какие-либо признаки того, что страна-агрессорка РФ намерена начать вторжение на территорию НАТО.
Барро обратил внимание на то, что война уже давно вернулась на европейский континент.
По его словам, главная цель лидеров Европы прямо сейчас — вернуть Украине справедливый мир.
СМИ решили уточнить у французского дипломата, какую именно цену он подразумевает.
Соратник Макрона отметил, что речь идет о масштабных усилиях по перевооружению Европы.
