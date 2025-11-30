"Последнее мирное лето". У Макрона отреагировали на тревожные прогнозы
Категория
Политика
Дата публикации

"Последнее мирное лето". У Макрона отреагировали на тревожные прогнозы

Жан-Ноель Барро
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Все чаще стали звучать прогнозы со стороны европейских военных чиновников по поводу потенциальной масштабной войны с Россией. С заявлением на этот счет выступил Министр Европы и шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро. Он призвал союзников готовиться к худшим сценариям, ведь это поможет сдерживать врага.

Главные тезисы

  • Главная цель Европы — вернуть Украине справедливый мир.
  • Однако она также не должна забывать о собственном перевооружении.

Франция призывает Европу реалистично оценивать ситуацию

Своими мыслями на этот счет член команды Макрона поделился в интервью Барро изданию La Tribune Dimanche.

Он отреагировал на тревожные предупреждения военного руководства, в частности слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Что важно понимать, последний недавно назвал лето 2025 года "последним мирным летом".

Журналисты поинтересовались у главы МИД Франции, есть ли какие-либо признаки того, что страна-агрессорка РФ намерена начать вторжение на территорию НАТО.

Барро обратил внимание на то, что война уже давно вернулась на европейский континент.

По его словам, главная цель лидеров Европы прямо сейчас — вернуть Украине справедливый мир.

Чтобы этого достичь, мы должны учитывать происходящие в мире изменения и масштабное перевооружение России. Наша способность устранить угрозу зависит от нашей внутренней, военной и нравственной силы. Будем реалистами и будем осознавать, что теперь мир имеет свою цену.

Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро

Глава МИД Франции

СМИ решили уточнить у французского дипломата, какую именно цену он подразумевает.

Соратник Макрона отметил, что речь идет о масштабных усилиях по перевооружению Европы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Стубб озвучил прогноз касательно завершения войны РФ против Украины
Стубб не верит, что война скоро завершится
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Киевщину и Днепропетровщину — есть погибший и пострадавшие
ДСНС Украины
Последствия атак РФ на Киевскую и Днепропетровскую область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало, как мстит кадыровцам под Бердянском — видео
ГУР
Новая операция ГУР на ТОТ — первые подробности

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?