"Последнее мирное лето". У Макрона отреагировали на тревожные прогнозы

Все чаще стали звучать прогнозы со стороны европейских военных чиновников по поводу потенциальной масштабной войны с Россией. С заявлением на этот счет выступил Министр Европы и шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро. Он призвал союзников готовиться к худшим сценариям, ведь это поможет сдерживать врага.

Франция призывает Европу реалистично оценивать ситуацию

Своими мыслями на этот счет член команды Макрона поделился в интервью Барро изданию La Tribune Dimanche.

Он отреагировал на тревожные предупреждения военного руководства, в частности слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Что важно понимать, последний недавно назвал лето 2025 года "последним мирным летом".

Журналисты поинтересовались у главы МИД Франции, есть ли какие-либо признаки того, что страна-агрессорка РФ намерена начать вторжение на территорию НАТО.

Барро обратил внимание на то, что война уже давно вернулась на европейский континент.

По его словам, главная цель лидеров Европы прямо сейчас — вернуть Украине справедливый мир.

Чтобы этого достичь, мы должны учитывать происходящие в мире изменения и масштабное перевооружение России. Наша способность устранить угрозу зависит от нашей внутренней, военной и нравственной силы. Будем реалистами и будем осознавать, что теперь мир имеет свою цену. Жан-Ноэль Барро Глава МИД Франции

СМИ решили уточнить у французского дипломата, какую именно цену он подразумевает.