ГУР показало, как мстит кадыровцам под Бердянском — видео
ГУР
Читати українською

Как сообщает украинская военная разведка, 29 ноября на территории временно оккупированного Бердянского района Запорожской области прогремели мощные взрывы. Так, в рамках новой успешной операции ГУР и Движения сопротивления российские оккупанты из так называемого подразделения "Ахмат" снова потеряли своих бойцов.

Главные тезисы

  • Месть удалось реализовать благодаря содействию со стороны украинских партизан.
  • В общей сложности поражены два автомобиля, на которых передвигались оккупанты.

Новая операция ГУР на ТОТ — первые подробности

Благодаря информации, которую ГУР передали украинские партизаны, стало известно, что "кадыровцы" организовали "схематоз" с краденым горючим.

Как оказалось, российские захватчики барыжили соляркой в одной и той же точке на трассе под Бердянском.

Украинские разведчики решили незаметно заминировать место торговли — в момент концентрации оккупантов-коррупционеров было совершено два подрыва.

В результате первого взрыва московиты запаниковали — кто уцелел, тот сбежал. Вскоре на пустое место махинаций с дизтопливом прибыл еще один вражеский пикап — тогда сдетонировало второй раз.

В рамках этой операции украинская военная разведка смогла успешно поразить два автомобиля, на которых передвигались "хапуги" из оккупационного подразделения "Ахмат".

Количество вражеских потерь среди личного состава уточняется и будет объявлено чуть позже.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!

