ГУР обнародовало местонахождение терминалов спецсвязи России вдоль линии фронта в Украине
ГУР обнародовало местонахождение терминалов спецсвязи России вдоль линии фронта в Украине

ГУР
ГУР
Read in English
Читати українською

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины разоблачили сети терминалов специальной защищенной связи Вооруженных Сил Российской Федерации вдоль линии фронта с Украиной и на Африканском континенте.

Главные тезисы

  • ГУР разоблачило сети терминалов спецсвязи России на фронте с Украиной и в Африке.
  • Своевременное разоблачение планов и намерений врага имеет высокое значение в условиях современной войны.
  • Отечественная военная разведка активно применяет технические средства и оперативные методы для уничтожения вражеских захватчиков.

ГУР обнародовало место терминалов спецсвязи России: где именно

В условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.

Отечественная военная разведка уделяет большое внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом извлечь из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях — уничтожить враждебное руководство.

Терминалы спецсвязи России вдоль линии фронта в Украине

Подразделения ГУР МО Украины, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными способами, разоблачили сети терминалов специальной защищенной связи вооруженных сил Российской Федерации вдоль линии фронта с Украиной и на Африканском континенте.

Терминалы спецсвязи России в Африке

После длительного использования извлеченной из указанных терминалов информации о планах российских захватчиков принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении.

