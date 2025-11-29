ГУР обнародовало местонахождение терминалов спецсвязи России вдоль линии фронта в Украине

Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины разоблачили сети терминалов специальной защищенной связи Вооруженных Сил Российской Федерации вдоль линии фронта с Украиной и на Африканском континенте.
Главные тезисы
ГУР обнародовало место терминалов спецсвязи России: где именно
В условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага.
Подразделения ГУР МО Украины, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными способами, разоблачили сети терминалов специальной защищенной связи вооруженных сил Российской Федерации вдоль линии фронта с Украиной и на Африканском континенте.
После длительного использования извлеченной из указанных терминалов информации о планах российских захватчиков принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении.
