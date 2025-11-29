ГУР оприлюднило місцезнаходження терміналів спецзв’язку Росії вздовж лінії фронту в Україні

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних Сил Російської Федерації вздовж лінії фронту з Україною та на Африканському континенті.

ГУР оприлюднило місце терміналів спецзв’язку Росії: де саме

В умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.

Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво. Поширити

Термінали спецзв’язку Росії вздовж лінії фронту в Україні

Підрозділи ГУР МО України, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних Сил Російської Федерації вздовж лінії фронту з Україною та на Африканському континенті.

Термінали спецзв’язку Росії в Африці

Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських загарбників прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення.