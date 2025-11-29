ГУР оприлюднило місцезнаходження терміналів спецзв’язку Росії вздовж лінії фронту в Україні
ГУР оприлюднило місцезнаходження терміналів спецзв’язку Росії вздовж лінії фронту в Україні

ГУР
ГУР

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних Сил Російської Федерації вздовж лінії фронту з Україною та на Африканському континенті.

Головні тези:

  • Підрозділи ГУР викрили мережі терміналів спецзв’язку Росії на фронті України та в Африці.
  • Значення своєчасного викриття планів та намірів ворога в умовах високотехнологічної війни.
  • Вітчизняна воєнна розвідка активно використовує засоби технічної розвідки та оперативні методи для знищення ворожих загарбників.

ГУР оприлюднило місце терміналів спецзв’язку Росії: де саме

В умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.

Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво.

Термінали спецзв’язку Росії вздовж лінії фронту в Україні

Підрозділи ГУР МО України, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних Сил Російської Федерації вздовж лінії фронту з Україною та на Африканському континенті.

Термінали спецзв’язку Росії в Африці

Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських загарбників прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення.

