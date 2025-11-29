ГУР оприлюднило місцезнаходження терміналів спецзв’язку Росії вздовж лінії фронту в Україні

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних Сил Російської Федерації вздовж лінії фронту з Україною та на Африканському континенті.
Головні тези:
- Підрозділи ГУР викрили мережі терміналів спецзв’язку Росії на фронті України та в Африці.
- Значення своєчасного викриття планів та намірів ворога в умовах високотехнологічної війни.
- Вітчизняна воєнна розвідка активно використовує засоби технічної розвідки та оперативні методи для знищення ворожих загарбників.
ГУР оприлюднило місце терміналів спецзв’язку Росії: де саме
В умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога.
Підрозділи ГУР МО України, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку Збройних Сил Російської Федерації вздовж лінії фронту з Україною та на Африканському континенті.
Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських загарбників прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення.
