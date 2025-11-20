ГУР оприлюднило дані російських вчителів-пропагандистів на ТОТ України

Головне управління розвідки надало дані десятьох російських вчителів, які переїхали на тимчасово окуповані території для ідеологічного перевиховання українських дітей.

War&Sanctions: ГУР розкрило імена російських вчителів-пропагандистів на ТОТ

ГУР МО України у розділі “Викрадачі дітей” порталу War&Sanctions публікує дані про десятьох осіб, залучених у насадженні російської пропаганди українським дітям на тимчасово окупованих територіях.

Держава-агресорка продовжує здійснювати культурний геноцид, поширюючи всеросійську програму “Земський вчитель” на тимчасово окуповані території України. У рамках програми вчителі з РФ переїжджають на ТОТ та викладають у місцевих школах. Поширити

Тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів.

Метою такої політики держави-агресора є створення на цих територіях контрольованого освітнього середовища, ідеологічне перевиховання українських дітей та формування в них російської ідентичності.

Окремі російські вчителі беруть участь в програмі з особистих та ідеологічних міркувань.

Так, вчителька російської мови та літератури татьяна бєлабородова переїхала в село Комишувате Маріупольського району Донецької області з Хабаровського краю рф, зокрема, з метою “бути ближче до свого чоловіка”, який безпосередньо бере участь у війні проти України в складі ЗС РФ.