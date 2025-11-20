ГУР оприлюднило дані російських вчителів-пропагандистів на ТОТ України
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР оприлюднило дані російських вчителів-пропагандистів на ТОТ України

ГУР
ТОТ

Головне управління розвідки надало дані десятьох російських вчителів, які переїхали на тимчасово окуповані території для ідеологічного перевиховання українських дітей.

Головні тези:

  • Десять російських вчителів переїхали на тимчасово окуповані території України для ідеологічного перевиховання українських дітей.
  • Російська програма “Земський вчитель” поширюється на тимчасово окуповані регіони, де вчителі отримують великі компенсаційні виплати.
  • Метою дій держави-агресора є створення контрольованого освітнього середовища, ідеологічне перевиховання та формування російської ідентичності українських дітей.

War&Sanctions: ГУР розкрило імена російських вчителів-пропагандистів на ТОТ

ГУР МО України у розділі “Викрадачі дітей” порталу War&Sanctions публікує дані про десятьох осіб, залучених у насадженні російської пропаганди українським дітям на тимчасово окупованих територіях.

Держава-агресорка продовжує здійснювати культурний геноцид, поширюючи всеросійську програму “Земський вчитель” на тимчасово окуповані території України. У рамках програми вчителі з РФ переїжджають на ТОТ та викладають у місцевих школах.

Тимчасово окуповані території Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей визначені владою РФ як пріоритетні регіони для програми. Педагоги, які погоджуються переїхати та працювати там, отримують подвійні компенсаційні виплати у розмірі 2 мільйони рублів.

Метою такої політики держави-агресора є створення на цих територіях контрольованого освітнього середовища, ідеологічне перевиховання українських дітей та формування в них російської ідентичності.

Окремі російські вчителі беруть участь в програмі з особистих та ідеологічних міркувань.

Так, вчителька російської мови та літератури татьяна бєлабородова переїхала в село Комишувате Маріупольського району Донецької області з Хабаровського краю рф, зокрема, з метою “бути ближче до свого чоловіка”, який безпосередньо бере участь у війні проти України в складі ЗС РФ.

Встановлення особистостей організаторів і виконавців таких дій є важливим етапом на шляху до відновлення справедливості, притягнення винних до відповідальності та неминучості покарання за вчинені злочини.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило дані про понад 130 морських суден та капітанів "тіньового флоту" РФ
ГУР
танкер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземних компонентів ракет та безпілотників РФ
ГУР
ракета
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземного обладнання у російському виробництві озброєння
ГУР
УМПК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?