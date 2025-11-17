ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземного обладнання у російському виробництві озброєння
Категорія
Світ
Дата публікації

ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземного обладнання у російському виробництві озброєння

ГУР
УМПК

Російська Федерація використовує японські і китайські верстати при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів. Про це повідомляє ГУР МО України.

Головні тези:

  • Росія використовує японські та китайські верстати для виробництва військової техніки та артилерійських боєприпасів.
  • Учасники міжнародного OSINT-хакатону виявили використання іноземного обладнання у виробництві модулів УМПК та ракет російською корпорацією.
  • Російські компанії встановили японські, китайські та тайванські обробні центри у своїх виробничих лініях.

Росія продовжує використовувати іноземне обладнання для виробництва зброї — ГУР

ГУР МО України оприлюднює нові дані про іноземне обладнання, яке Росія застосовує у виробництві модулів УМПК, ракет та артилерійських боєприпасів.

Інформацію про них зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, що відбувся на першу річницю роботи порталу War&Sanctions.

Зокрема команди та самостійні розслідувачі з України і з-за кордону:

  • ідентифікували обробні центри Okuma (Японія) та Hision (Китай) на лінії виробництва універсальних модулів планування та корекції для авіабомб російської корпорації "тактичне ракетне озброєння";

  • виявили, що АТ "ЦНИИ "Бурєвєснік" виготовляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI;

  • встановили російські компанії, які вже після початку повномасштабного вторгнення поставили "Воткинському заводу" (виробнику "Іскандерів" та "Орєшніків"), китайські верстати KEDE та WMT, тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.

Отримані дані вже використовуються для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей російського ВПК.

