ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземного обладнання у російському виробництві озброєння

Російська Федерація використовує японські і китайські верстати при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів. Про це повідомляє ГУР МО України.
Головні тези:
- Росія використовує японські та китайські верстати для виробництва військової техніки та артилерійських боєприпасів.
- Учасники міжнародного OSINT-хакатону виявили використання іноземного обладнання у виробництві модулів УМПК та ракет російською корпорацією.
- Російські компанії встановили японські, китайські та тайванські обробні центри у своїх виробничих лініях.
Росія продовжує використовувати іноземне обладнання для виробництва зброї — ГУР
ГУР МО України оприлюднює нові дані про іноземне обладнання, яке Росія застосовує у виробництві модулів УМПК, ракет та артилерійських боєприпасів.
Інформацію про них зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, що відбувся на першу річницю роботи порталу War&Sanctions.
Зокрема команди та самостійні розслідувачі з України і з-за кордону:
ідентифікували обробні центри Okuma (Японія) та Hision (Китай) на лінії виробництва універсальних модулів планування та корекції для авіабомб російської корпорації "тактичне ракетне озброєння";
виявили, що АТ "ЦНИИ "Бурєвєснік" виготовляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI;
встановили російські компанії, які вже після початку повномасштабного вторгнення поставили "Воткинському заводу" (виробнику "Іскандерів" та "Орєшніків"), китайські верстати KEDE та WMT, тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.
Отримані дані вже використовуються для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей російського ВПК.
