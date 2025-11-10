У ГУР дізналися про сплеск смертності у підрозділах Центрального військового округу РФ

У Центральному військовому окрузі РФ у 2024–2025 роках через службову недбалість, антисанітарні умови, передозування алкоголем і наркотиками загинуло понад 600 військовослужбовців. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
Головні тези:
Понад 600 окупантів РФ загинули через наркотики та алкоголь — ГУР
Впродовж 2024–2025 років внаслідок службової недбалості, передозування алкоголем і наркотиками, бійок та антисанітарії загинули понад 600 військовослужбовців центрального військового округу РФ — одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії.
Низька якість харчування призвела до смерті 32 осіб від харчових отруєнь.
Крім того, наркотики стають серйозною загрозою: за неповний 2025 рік зафіксовано 112 випадків смертей від наркотичного отруєння, майже наздоганяючи показник 2024 року (143 випадки).
ГУР зазначає, що зростання самогубств, злочинності та зловживання наркотиками серед військових РФ свідчить про глибоку деморалізацію окупаційного контингенту.
