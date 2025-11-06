У ГУР заявили про знищення повстанцями десятків локомотивів на території РФ — відео

Горить ворожа логістика: рух спротиву “Свобода Росії” спалив десятки локомотивів на території держави-агресора. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Головні тези:
- Рух спротиву “Свобода Росії” активно діє в Росії, спаливши десятки локомотивів на території держави-агресора.
- Акції спротиву вплинули на логістику ворожих ресурсів та забезпечення підрозділів армії РФ на фронті.
- Удари по локомотивах московитів стали стратегічно важливими для заборонення постачання озброєння та техніки в ході військових дій проти України.
Російські повстанці спалили десятки локомотивів у РФ — ГУР
Рух спротиву кремлівському режиму “Свобода Росії” провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника.
Цілями ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України.
Запальні коктейлі партизанів спопелили системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів.
Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті.
