Горит враждебная логистика: движение сопротивления "Свобода России" сжег десятки локомотивов на территории государства-агрессора. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
Главные тезисы
- Движение сопротивления “Свобода России” активно действует в России, проводя успешные операции против логистической инфраструктуры противника.
- Уничтожение московитами десятков локомотивов на территории РФ повлияло на логистику военных поставок и стабильность обеспечения армии РФ на фронте.
Российские повстанцы сожгли десятки локомотивов в РФ — ГУР
Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника.
Целями ударов стали локомотивы, которые московиты используют для снабжения вооружениями, боеприпасами и техникой в ходе боевых действий против Украины.
Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивавших перевозку военных грузов.
Удары существенно замедлили движение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-