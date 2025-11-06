У ГУР заявили об уничтожении повстанцами десятков локомотивов на территории РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

У ГУР заявили об уничтожении повстанцами десятков локомотивов на территории РФ — видео

ГУР
локомотив
Читати українською

Горит враждебная логистика: движение сопротивления "Свобода России" сжег десятки локомотивов на территории государства-агрессора. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Главные тезисы

  • Движение сопротивления “Свобода России” активно действует в России, проводя успешные операции против логистической инфраструктуры противника.
  • Уничтожение московитами десятков локомотивов на территории РФ повлияло на логистику военных поставок и стабильность обеспечения армии РФ на фронте.

Российские повстанцы сожгли десятки локомотивов в РФ — ГУР

Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника.

Повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны и являются одним из крупнейших и эффективных движений сопротивления на территории РФ.

Целями ударов стали локомотивы, которые московиты используют для снабжения вооружениями, боеприпасами и техникой в ходе боевых действий против Украины.

Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивавших перевозку военных грузов.

Удары существенно замедлили движение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте.

Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора усиливается!

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР подорвало нефтепродуктопровод в Московской области — видео
ГУР
Новая операция ГУР на Московщине - как это было
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР уничтожило объекты ПВО армии РФ в Крыму — видео
ГУР
Триумф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР ликвидировало офицеров из российского "Рубикона" — видео
ГУР
Как прошла новая успешная операция ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?