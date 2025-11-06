У ГУР заявили об уничтожении повстанцами десятков локомотивов на территории РФ — видео

Горит враждебная логистика: движение сопротивления "Свобода России" сжег десятки локомотивов на территории государства-агрессора. Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

Российские повстанцы сожгли десятки локомотивов в РФ — ГУР

Движение сопротивления кремлевскому режиму "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника.

Повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны и являются одним из крупнейших и эффективных движений сопротивления на территории РФ. Поделиться

Целями ударов стали локомотивы, которые московиты используют для снабжения вооружениями, боеприпасами и техникой в ходе боевых действий против Украины.

Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, обеспечивавших перевозку военных грузов.

Удары существенно замедлили движение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте.