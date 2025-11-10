У ГУР узнали о всплеске смертности в подразделениях Центрального военного округа РФ

В Центральном военном округе РФ в 2024–2025 годах из-за служебной халатности, антисанитарных условий, передозировки алкоголем и наркотиками погибли более 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Главные тезисы
- Служебная халатность, антисанитарные условия и передозировка алкоголем и наркотиками привели к смерти более 600 военнослужащих в Центральном военном округе РФ.
- Самоубийства среди военнослужащих стали серьезной проблемой: за 2024 год и первое полугодие 2025 года было зафиксировано минимум 157 случаев.
- Низкое качество питания привело к смерти 32 человек от пищевых отравлений в Центральном военном округе РФ.
Более 600 окупантов РФ погибли из-за наркотиков и алкоголя — ГУР
В течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих центрального военного округа РФ — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии.
Низкое качество питания привело к смерти 32 человек от пищевых отравлений.
Кроме того, наркотики становятся серьезной угрозой: за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, почти догоняя показатель 2024 (143 случая).
ГУР отмечает, что рост самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных РФ свидетельствует о глубокой деморализации оккупационного контингента.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-