У ГУР узнали о всплеске смертности в подразделениях Центрального военного округа РФ
В Центральном военном округе РФ в 2024–2025 годах из-за служебной халатности, антисанитарных условий, передозировки алкоголем и наркотиками погибли более 600 военнослужащих. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

  • Служебная халатность, антисанитарные условия и передозировка алкоголем и наркотиками привели к смерти более 600 военнослужащих в Центральном военном округе РФ.
  • Самоубийства среди военнослужащих стали серьезной проблемой: за 2024 год и первое полугодие 2025 года было зафиксировано минимум 157 случаев.
  • Низкое качество питания привело к смерти 32 человек от пищевых отравлений в Центральном военном округе РФ.

В течение 2024-2025 годов в результате служебной халатности, передозировки алкоголем и наркотиками, драк и антисанитарии погибли более 600 военнослужащих центрального военного округа РФ — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 2024 году минимум 71 военнослужащий совершил самоубийство, а за первое полугодие 2025 года таких случаев уже 86.

Низкое качество питания привело к смерти 32 человек от пищевых отравлений.

Кроме того, наркотики становятся серьезной угрозой: за неполный 2025 год зафиксировано 112 случаев смертей от наркотического отравления, почти догоняя показатель 2024 (143 случая).

ГУР отмечает, что рост самоубийств, преступности и злоупотребления наркотиками среди военных РФ свидетельствует о глубокой деморализации оккупационного контингента.

