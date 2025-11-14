13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка у Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі — ключовій залізничній артерії держави-агресорки РФ, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.
Головні тези:
- У Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував Транссибірську магістраль.
- Головне управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, спричинивши пошкодження залізничного полотна.
- Демонстрація нездатності кремлівських спецслужб забезпечити ефективний контроль над критичними інфраструктурними об'єктами.
Вибух на Транссибі: операція ГУР заблокувала ключову логістичну артерію РФ
Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно.
Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами.
Робота з демонтажу логістичних спроможностей ворога триває!
