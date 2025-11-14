"Транссиб" заблоковано. ГУР здійснило зухвалу диверсію на російській залізниці — відео
"Транссиб" заблоковано. ГУР здійснило зухвалу диверсію на російській залізниці — відео

ГУР
диверсія

13 листопада поблизу населеного пункту Сосновка у Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував рух вантажів по Транссибірській магістралі — ключовій залізничній артерії держави-агресорки РФ, що використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема отриманих з території КНДР.

Головні тези:

  • У Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував Транссибірську магістраль.
  • Головне управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, спричинивши пошкодження залізничного полотна.
  • Демонстрація нездатності кремлівських спецслужб забезпечити ефективний контроль над критичними інфраструктурними об'єктами.

Вибух на Транссибі: операція ГУР заблокувала ключову логістичну артерію РФ

Внаслідок спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний потяг, пошкоджено залізничне полотно.

Ексклюзивні кадри підготовки операції — у відео.

Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об’єктами.

Робота з демонтажу логістичних спроможностей ворога триває!

