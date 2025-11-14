"Транссиб" заблокировано. ГУР совершило дерзкую диверсию на российской железной дороге — видео
"Транссиб" заблокировано. ГУР совершило дерзкую диверсию на российской железной дороге — видео

13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ раздался взрыв, заблокировавший движение грузов по Транссибирской магистрали — ключевой железнодорожной артерии государства-агрессоры РФ, используемой для снабжения оружием и боеприпасами, в том числе полученными с территории КНДР.

  • Дерзкая диверсия на Транссибирской магистрали: ГУР совершило операцию, заблокировав ключевую железнодорожную артерию России.
  • Взрыв в Хабаровском крае повлек за собой повреждение железнодорожного полотна, препятствуя грузоперевозкам.
  • Кремлевские спецслужбы не смогли обеспечить эффективный контроль над критическими инфраструктурными объектами, демонстрируя свою неспособность.

Взрыв на Транссибе: операция ГУР заблокировала ключевую логистическую артерию РФ

В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, поврежден железнодорожное полотно.

Эксклюзивные кадры подготовки операции — в видео.

Кремлевские спецслужбы еще раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами.

Работа по демонтажу логистических способностей врага продолжается!

