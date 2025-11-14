13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ раздался взрыв, заблокировавший движение грузов по Транссибирской магистрали — ключевой железнодорожной артерии государства-агрессоры РФ, используемой для снабжения оружием и боеприпасами, в том числе полученными с территории КНДР.
Главные тезисы
- Дерзкая диверсия на Транссибирской магистрали: ГУР совершило операцию, заблокировав ключевую железнодорожную артерию России.
- Взрыв в Хабаровском крае повлек за собой повреждение железнодорожного полотна, препятствуя грузоперевозкам.
- Кремлевские спецслужбы не смогли обеспечить эффективный контроль над критическими инфраструктурными объектами, демонстрируя свою неспособность.
Взрыв на Транссибе: операция ГУР заблокировала ключевую логистическую артерию РФ
В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, поврежден железнодорожное полотно.
Кремлевские спецслужбы еще раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами.
Работа по демонтажу логистических способностей врага продолжается!
