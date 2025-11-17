ГУР обнародовало новые данные насчет иностранного оборудования в российском производстве вооружения
Российская Федерация использует японские и китайские станки при производстве КАБ, ракет и артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

  • Российская Федерация использует японские и китайские станки для производства вооружения, включая КАБ и ракеты.
  • Участники OSINT-хакатона выявили использование иностранного оборудования в производстве модулей УМПК и ракет.
  • Российские компании внедрили японские, китайские и тайваньские обрабатывающие центры в свои производственные линии.

Россия продолжает использовать иностранное оборудование для производства оружия — ГУР

ГУР МО Украины обнародует новые данные об иностранном оборудовании, применяемом Россией в производстве модулей УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов.

Информацию о них собрали участники международного OSINT-хакатона, прошедшего на первую годовщину работы портала War&Sanctions.

В частности, команды и самостоятельные расследователи из Украины и из-за рубежа:

  • идентифицировали обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (Китай) на линии производства универсальных модулей планирования и коррекции для авиабомб российской корпорации "тактическое ракетное вооружение";

  • обнаружили, что АО "ЦНИИ "Буревестник" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI;

  • установили российские компании, уже после начала полномасштабного вторжения поставили "Воткинскому заводу" (производителю "Искандеров" и "Орешников"), китайские станки KEDE и WMT, тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i.

Полученные данные используются для формирования санкционных инициатив и ограничения производственных мощностей российского ВПК.

