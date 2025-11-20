ГУР обнародовало данные российских учителей-пропагандистов на ВОТ Украины

Главное управление разведки предоставило данные десятерых российских учителей, переехавших на временно оккупированные территории для идеологического перевоспитания украинских детей.

War&Sanctions: ГУР раскрыло имена российских учителей-пропагандистов на ТОТ

ГУР МО Украины в разделе "Похитители детей" портала War&Sanctions публикует данные о десяти человек, привлеченных в насаждении российской пропаганды украинским детям на временно оккупированных территориях.

Государство-агрессорка продолжает осуществлять культурный геноцид, распространяя всероссийскую программу "Земский учитель" на временно оккупированные территории Украины. В рамках программы учителя из РФ переезжают на ТОТ и преподают в местных школах. Поделиться

Временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей определены властями РФ в качестве приоритетных регионов для программы. Педагоги, которые согласны переехать и работать там, получают двойные компенсационные выплаты в размере 2 миллионов рублей.

Целью такой политики государства-агрессора является создание на этих территориях контролируемой образовательной среды, идеологическое перевоспитание украинских детей и формирование у них российской идентичности.

Отдельные русские учителя принимают участие в программе по личным и идеологическим соображениям.

Так, учительница русского языка и литературы Татьяна Белобородова переехала в село Камышеватое Мариупольского района Донецкой области из Хабаровского края России, в частности, с целью "быть ближе к своему мужу", который непосредственно участвует в войне против Украины в составе ВС РФ.