ГУР обнародовало данные российских учителей-пропагандистов на ВОТ Украины

Главное управление разведки предоставило данные десятерых российских учителей, переехавших на временно оккупированные территории для идеологического перевоспитания украинских детей.
Главные тезисы
- Главное управление разведки раскрыло данные десятерых российских учителей, работающих на временно оккупированных территориях Украины.
- Программа “Земский учитель” из России применяется на оккупированных регионах для идеологического перевоспитания украинских детей.
War&Sanctions: ГУР раскрыло имена российских учителей-пропагандистов на ТОТ
ГУР МО Украины в разделе "Похитители детей" портала War&Sanctions публикует данные о десяти человек, привлеченных в насаждении российской пропаганды украинским детям на временно оккупированных территориях.
Временно оккупированные территории Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей определены властями РФ в качестве приоритетных регионов для программы. Педагоги, которые согласны переехать и работать там, получают двойные компенсационные выплаты в размере 2 миллионов рублей.
Целью такой политики государства-агрессора является создание на этих территориях контролируемой образовательной среды, идеологическое перевоспитание украинских детей и формирование у них российской идентичности.
Отдельные русские учителя принимают участие в программе по личным и идеологическим соображениям.
Так, учительница русского языка и литературы Татьяна Белобородова переехала в село Камышеватое Мариупольского района Донецкой области из Хабаровского края России, в частности, с целью "быть ближе к своему мужу", который непосредственно участвует в войне против Украины в составе ВС РФ.
Установление личностей организаторов и исполнителей таких действий является важным этапом для восстановления справедливости, привлечения виновных к ответственности и неизбежности наказания за совершенные преступления.
