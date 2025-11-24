У ГУР показали ексклюзивні кадри знищення окупантів РФ у Запорізькій області

Віртуози ГУР з підрозділу “Kraken” трощать московитів у Запорізькій області. Як доказ ― ексклюзивне відео.
Головні тези:
- Підрозділ “Kraken” з Управління розвідки Міністерства оборони України активно діє у Запорізькій області проти російських окупантів.
- У жовтні спецпризначенці успішно руйнували ворожі укриття, ліквідували піхотинців та збивали дрони окупантів.
Підрозділ ГУР “Kraken” нищить окупантів під Запоріжжям
Майстри підрозділу активних дій ГУР МО України “Kraken” знищують російських окупантів у Запорізькій області.
Упродовж жовтня на фронті спецпризначенці розтрощили десятки ворожих укриттів, ліквідували сотні піхотинців, збивали розвідувальні та ударні дрони, палили бронетехніку московитів.
Ексклюзивні кадри успішних ударів та ліквідації російських загарбників ― у відео.
