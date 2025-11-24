У ГУР показали ексклюзивні кадри знищення окупантів РФ у Запорізькій області
У ГУР показали ексклюзивні кадри знищення окупантів РФ у Запорізькій області

Віртуози ГУР з підрозділу “Kraken” трощать московитів у Запорізькій області. Як доказ ― ексклюзивне відео.

Головні тези:

  • Підрозділ “Kraken” з Управління розвідки Міністерства оборони України активно діє у Запорізькій області проти російських окупантів.
  • У жовтні спецпризначенці успішно руйнували ворожі укриття, ліквідували піхотинців та збивали дрони окупантів.

Підрозділ ГУР “Kraken” нищить окупантів під Запоріжжям

Майстри підрозділу активних дій ГУР МО України “Kraken” знищують російських окупантів у Запорізькій області.

Упродовж жовтня на фронті спецпризначенці розтрощили десятки ворожих укриттів, ліквідували сотні піхотинців, збивали розвідувальні та ударні дрони, палили бронетехніку московитів.

Ексклюзивні кадри успішних ударів та ліквідації російських загарбників ― у відео.

Збройна боротьба триває!

