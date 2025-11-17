ГУР показало відео ураження ЗРК "Тор" і РЛС армії РФ
Категорія
Події
Дата публікації

ГУР показало відео ураження ЗРК "Тор" і РЛС армії РФ

ГУР
ТОР
Read in English

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують нищити засоби протиповітряної оборони росіян на українському Донбасі.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР МО України “Примари” нищить засоби протиповітряної оборони російської армії на Донбасі.
  • Протягом двох тижнів розвідники успішно знищили зенітно-ракетний комплекс “Тор-М1” та інші об'єкти ППО РФ.
  • У відео показано точні удари дронів спецпризначенців по об'єктах російської армії на українському Донбасі.

“Примари” ГУР уразили кілька об’єктів ППО РФ на Донбасі

Впродовж двох минулих тижнів розвідники уразили:

  • зенітно-ракетний комплекс “Тор-М1”;

  • командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400;

  • радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу “Бук-М3”.

Влучні удари дронів спецпризначенців — у відео.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР дізналися про сплеск смертності у підрозділах Центрального військового округу РФ
ГУР
окупанти
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Транссиб" заблоковано. ГУР здійснило зухвалу диверсію на російській залізниці — відео
ГУР
диверсія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило нові дані щодо іноземного обладнання у російському виробництві озброєння
ГУР
УМПК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?