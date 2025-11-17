ГУР показало відео ураження ЗРК "Тор" і РЛС армії РФ

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують нищити засоби протиповітряної оборони росіян на українському Донбасі.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР МО України “Примари” нищить засоби протиповітряної оборони російської армії на Донбасі.
- Протягом двох тижнів розвідники успішно знищили зенітно-ракетний комплекс “Тор-М1” та інші об'єкти ППО РФ.
- У відео показано точні удари дронів спецпризначенців по об'єктах російської армії на українському Донбасі.
“Примари” ГУР уразили кілька об’єктів ППО РФ на Донбасі
Впродовж двох минулих тижнів розвідники уразили:
зенітно-ракетний комплекс “Тор-М1”;
командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400;
радіолокаційну станцію 9С18М1-3 зі складу комплексу “Бук-М3”.
Влучні удари дронів спецпризначенців — у відео.
