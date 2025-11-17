ГУР показало видео поражения ЗРК "Тор" и РЛС армии РФ
ГУР показало видео поражения ЗРК "Тор" и РЛС армии РФ

ГУР
ТОР
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают уничтожать средства противовоздушной обороны россиян на украинском Донбассе.

Главные тезисы

  • Спецподразделение “Призраки” ГУР МО Украины продолжает успешно уничтожать средства противовоздушной обороны российской армии на Донбассе.
  • В рамках операции в течение двух недель были уничтожены зенитно-ракетный комплекс “Тор-М1” и другие объекты ПВО РФ.

"Призраки" ГУР поразили несколько объектов ПВО РФ на Донбассе

В течение двух прошедших недель разведчики поразили:

  • зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1";

  • командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400;

  • радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".

Точные удары дронов спецназовцев — в видео.

