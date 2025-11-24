У ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов РФ в Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов РФ в Запорожской области

ГУР
ГУР
Read in English
Читати українською

Виртуозы ГУР из подразделения "Kraken" крушат московитов в Запорожской области. Как доказательство – эксклюзивное видео.

Главные тезисы

  • Подразделение Kraken ГУР активно действует в Запорожской области против российских оккупантов.
  • Спецназовцы успешно разрушают вражеские укрытия, ликвидируют пехотинцев и сбивают дроны оккупантов.

Подразделение ГУР "Kraken" уничтожает окупантов под Запорожьем

Мастера подразделения активных действий ГУР МО Украины Kraken уничтожают российских оккупантов в Запорожской области.

В течение октября на фронте спецназовцы разбили десятки вражеских укрытий, ликвидировали сотни пехотинцев, сбивали разведывательные и ударные дроны, жгли бронетехнику московитов.

Эксклюзивные кадры успешных ударов и ликвидации российских захватчиков в видео.

Вооруженная борьба продолжается!

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР поразило один из ключевых нефтехимических заводов России
ГУР
ГУР осуществило новый успешный "дипстрайк"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР показало видео поражения ЗРК "Тор" и РЛС армии РФ
ГУР
ТОР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР сожгли российский вертолет Ка-27 и системы ПВО в Крыму — видео
ГУР
ГУР уничтожает российские силы в Крыму

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?