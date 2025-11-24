У ГУР показали эксклюзивные кадры уничтожения оккупантов РФ в Запорожской области

Виртуозы ГУР из подразделения "Kraken" крушат московитов в Запорожской области. Как доказательство – эксклюзивное видео.
Главные тезисы
- Подразделение Kraken ГУР активно действует в Запорожской области против российских оккупантов.
- Спецназовцы успешно разрушают вражеские укрытия, ликвидируют пехотинцев и сбивают дроны оккупантов.
Подразделение ГУР "Kraken" уничтожает окупантов под Запорожьем
Мастера подразделения активных действий ГУР МО Украины Kraken уничтожают российских оккупантов в Запорожской области.
В течение октября на фронте спецназовцы разбили десятки вражеских укрытий, ликвидировали сотни пехотинцев, сбивали разведывательные и ударные дроны, жгли бронетехнику московитов.
Эксклюзивные кадры успешных ударов и ликвидации российских захватчиков в видео.
