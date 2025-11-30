ГУР показало, як карає кадировців під Бердянськом — відео

Як повідомляє українська воєнна розвідка, 29 листопада на території тимчасово окупованого Бердянського району Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Так, у межах нової успішної операції ГУР та Руху опору російські окупанти із так званого підрозділу “Ахмат” знову втратили своїх бійців.
Головні тези:
- Помсту вдалося реалізувати завдяки сприянню з боку українських партизанів.
- Загалом уражено два автомобілі, на яких пересувались окупанти.
Нова операція ГУР на ТОТ — перші подробиці
Завдяки інформації, яку ГУР передали українські партизани, стало відомо, що “кадировці” організували “схематоз” із краденим пальним.
Насамперед йшлося про те, що російські загарбники барижили соляркою в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.
Українські розвідники вирішили непомітно замінувати місце “торгівлі” — у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.
У межах цієї операції українська воєнна розвідка змогла успішно уразити два автомобілі, на яких пересувались “хапуги” з окупаційного підрозділу “Ахмат”.
Кількість ворожих втрат серед особового складу наразі уточнюється й буде оголошена згодом.
