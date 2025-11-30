ГУР показало, як карає кадировців під Бердянськом — відео
ГУР показало, як карає кадировців під Бердянськом — відео

ГУР
Нова операція ГУР на ТОТ - перші подробиці
Read in English

Як повідомляє українська воєнна розвідка, 29 листопада на території тимчасово окупованого  Бердянського району Запорізької області прогриміли потужні вибухи. Так, у межах нової успішної операції ГУР та Руху опору російські окупанти із так званого підрозділу “Ахмат” знову втратили своїх бійців.

Головні тези:

  • Помсту вдалося реалізувати завдяки сприянню з боку українських партизанів.
  • Загалом уражено два автомобілі, на яких пересувались окупанти.

Нова операція ГУР на ТОТ — перші подробиці

Завдяки інформації, яку ГУР передали українські партизани, стало відомо, що “кадировці” організували “схематоз” із краденим пальним.

Насамперед йшлося про те, що російські загарбники барижили соляркою в одній і тій же точці на трасі під Бердянськом.

Українські розвідники вирішили непомітно замінувати місце “торгівлі” — у момент концентрації окупантів-корупціонерів було здійснено два підриви.

Внаслідок першого вибуху московити запанікували ― хто вцілів, той утік. Невдовзі на порожнє місце махінацій з дизпаливом прибув ще один ворожий пікап ― тоді здетонувало вдруге.

У межах цієї операції українська воєнна розвідка змогла успішно уразити два автомобілі, на яких пересувались “хапуги” з окупаційного підрозділу “Ахмат”.

Кількість ворожих втрат серед особового складу наразі уточнюється й буде оголошена згодом.

ГУР МО України нагадує ― за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні!

