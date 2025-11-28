СБС у взаємодії з ГУР уразили три російські системи ППО — відео
СБС у взаємодії з ГУР уразили три російські системи ППО — відео

Сили безпілотних систем
ТОР

Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України «Кабул 9» поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника.

Головні тези:

  • Оператори СБС та ГУР МО України уразили три російські системи ППО за три дні.
  • Успішно вразені системи включають ЗРК «Бук-М1», «Бук-М2» та «Тор-М2».
  • Знищення ключових елементів ворожої системи ППО дозволяє слабити прикриття важливих об'єктів противника.

Сили безпілотних систем уразили три системи ППО за три дні

Було уражено ЗРК «Бук-М1», «Бук-М2» та «Тор-М2».

Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 млн дол.

Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів.

Оператори 412-ї бригади Nemesis системно завдають противнику багатомільйонних втрат і забезпечують підрозділам Сил оборони перевагу як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу противника.

