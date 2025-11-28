СБС у взаємодії з ГУР уразили три російські системи ППО — відео

Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України «Кабул 9» поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника.
Головні тези:
- Оператори СБС та ГУР МО України уразили три російські системи ППО за три дні.
- Успішно вразені системи включають ЗРК «Бук-М1», «Бук-М2» та «Тор-М2».
- Знищення ключових елементів ворожої системи ППО дозволяє слабити прикриття важливих об'єктів противника.
Сили безпілотних систем уразили три системи ППО за три дні
Було уражено ЗРК «Бук-М1», «Бук-М2» та «Тор-М2».
Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в 60 млн дол.
Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-