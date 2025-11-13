Лігво "Оріонів". СБС показали відео атаки по аеродрому "Кіровське" у Криму

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр" Бровді розкрив деталі удару українських дронів по аеродрому "Кіровське" у Криму, де базуються новітні російські безпілотники “Оріони”.
Головні тези:
- Українські дрони здійснили удар на аеродром “Кіровське” у Криму, де базуються російські безпілотники “Оріони”.
- Аеродром “Кіровське” виявився місцем зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних безпілотників “Оріон” з авіабомбами та ракетами.
СБС уразили базу “Оріонів” у Криму
“Мадяр” влучно назвав це місце “лігвом зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БпЛА противника «Оріон»”.
“Мадяр” зазначив, що підрозділ “Топот 414” бригади “Птахів Мадяра” збив такого “папугу” у повітрі 13 вересня.
Сьогодні вночі (13.11.25) Птахи 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС). подзьобали нарешті і лігво.
