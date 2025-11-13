Лігво "Оріонів". СБС показали відео атаки по аеродрому "Кіровське" у Криму
Категорія
Події
Дата публікації

Лігво "Оріонів". СБС показали відео атаки по аеродрому "Кіровське" у Криму

Сили безпілотних систем
"Оріони"
Read in English

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр" Бровді розкрив деталі удару українських дронів по аеродрому "Кіровське" у Криму, де базуються новітні російські безпілотники “Оріони”.

Головні тези:

  • Українські дрони здійснили удар на аеродром “Кіровське” у Криму, де базуються російські безпілотники “Оріони”.
  • Аеродром “Кіровське” виявився місцем зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних безпілотників “Оріон” з авіабомбами та ракетами.

СБС уразили базу “Оріонів” у Криму

“Мадяр” влучно назвав це місце “лігвом зберігання та обслуговування ударно-розвідувальних БпЛА противника «Оріон»”.

Ця короста є носієм авіабомб і ракет «повітря-земля», висить у повітрі до 24 год на висоті до 7500 м, має розмах крила 16,3 м, вартісна і рідкісна приблуда.

Роберт “Мадяр" Бровді 

Роберт “Мадяр" Бровді 

Командувач СБС

“Мадяр” зазначив, що підрозділ “Топот 414” бригади “Птахів Мадяра” збив такого “папугу” у повітрі 13 вересня.

Сьогодні вночі (13.11.25) Птахи 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС). подзьобали нарешті і лігво.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили безпілотних систем вперше збили ударно-розвідувальний дрон "Оріон" РФ — відео
Сили безпілотних систем
Оріон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородській дамбі — наслідки
Мадяр
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження десятків стратегічних об'єктів РФ українською зброєю — відео
Генштаб ЗСУ
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?