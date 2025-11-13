Генштаб підтвердив ураження десятків стратегічних об'єктів РФ українською зброєю — відео
У межах зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • У ніч на 13 листопада українські війська ударили по десятках стратегічних об'єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях.
  • У результаті ударів зазнали ушкоджень важливі об'єкти, такі як нафтотермінал, аеродром та радіолокаційна станція.
  • За ураження об'єктів використовувалися ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів.

Українською зброєю уражено низку важливих об’єктів окупантів РФ

Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів “Морской нефтяной терминал”, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі “Кіровське”, радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.

Також уражалися об’єкти на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Сили оборони України продовжують системне вогневе ураження об'єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.

Для завдання комплексних ударів застосовуються ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів.

Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".

