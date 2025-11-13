Генштаб підтвердив ураження десятків стратегічних об'єктів РФ українською зброєю — відео

У межах зниження воєнно-економічного та наступального потенціалів російського агресора у ніч на 13 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- У ніч на 13 листопада українські війська ударили по десятках стратегічних об'єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях.
- У результаті ударів зазнали ушкоджень важливі об'єкти, такі як нафтотермінал, аеродром та радіолокаційна станція.
- За ураження об'єктів використовувалися ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів.
Українською зброєю уражено низку важливих об’єктів окупантів РФ
Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів “Морской нефтяной терминал”, стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі “Кіровське”, радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.
На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.
Також уражалися об’єкти на території Російської Федерації. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Сили оборони України продовжують системне вогневе ураження об'єктів, які задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії.
Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки "Фламінго", "Барс", "Лютий".
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-