Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородській дамбі — наслідки

Українські військові завдали удар по Бєлгородській дамбі. Внаслідок атаки дамба почала пропускати воду, що своєю чергою залишило росіян під Вовчанськом відрізаними від основних сил їх армії.
Головні тези:
- Українські військові завдали удар по Бєлгородській дамбі, що призвело до пропускання води і відрізання росіян під Вовчанськом від основних сил їх армії.
- Внаслідок прориву дамби у ворожих рядах виникли великі втрати та ускладнення логістики, що призвело до втрати боєготовності в деяких підрозділах.
- Рівень води у Бєлгородському водосховищі впав після удару на 100 см, що викликало підтоплення бліндажів у росіян та ускладнення переміщення ворожих військ через Сіверський Донець.
СБС задали ударів по Бєлгородській дамбі — Мадяр
Про це повідомив Командувача Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.
Водночас у 16 армійському корпусі ЗСУ розповіли про ситуацію на Вовчанському напрямку та як прорив дамби зіграв проти росіян.
Зокрема 26 жовтня нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що росіяни нібито окупували 70% міста Вовчанськ. Однак військові пояснили, що сталося насправді.
У ЗСУ розповіли, що ворог досяг локальних успіхів, але це обійшлося йому ціною великих втрат. Це призвело до того, що деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність.
Наприклад, 1 батальйон 82 МП стерся майже в "нуль", в підрозділі залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення.
Проте на сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян, оскільки після удару по Бєлгородській дамбі, вона почала пропускати воду. РосЗМІ писали, що рівень води в сховищі впав на 1 метр, і вона пішла у Сіверський Донець. Наразі вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-