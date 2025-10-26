Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородській дамбі — наслідки
Командувач СБС Бровді підтвердив удар по Бєлгородській дамбі — наслідки

Мадяр
Джерело:  online.ua

Українські військові завдали удар по Бєлгородській дамбі. Внаслідок атаки дамба почала пропускати воду, що своєю чергою залишило росіян під Вовчанськом відрізаними від основних сил їх армії.

Головні тези:

  • Українські військові завдали удар по Бєлгородській дамбі, що призвело до пропускання води і відрізання росіян під Вовчанськом від основних сил їх армії.
  • Внаслідок прориву дамби у ворожих рядах виникли великі втрати та ускладнення логістики, що призвело до втрати боєготовності в деяких підрозділах.
  • Рівень води у Бєлгородському водосховищі впав після удару на 100 см, що викликало підтоплення бліндажів у росіян та ускладнення переміщення ворожих військ через Сіверський Донець.

СБС задали ударів по Бєлгородській дамбі — Мадяр

Про це повідомив Командувача Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Бєлгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС).

Роберт “Мадяр” Бровді

Водночас у 16 армійському корпусі ЗСУ розповіли про ситуацію на Вовчанському напрямку та як прорив дамби зіграв проти росіян.

Зокрема 26 жовтня нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що росіяни нібито окупували 70% міста Вовчанськ. Однак військові пояснили, що сталося насправді.

Противник намагався повною мірою скористатись вікном можливостей — після відсутності опадів та пекельного літа, річки Сіверський Донець та Вовча обміліли, що спростило супротивнику логістику. Плюс вдалось накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя — це все у комплексі призвело до різкого зростання активності на Вовчанському напрямку.

У ЗСУ розповіли, що ворог досяг локальних успіхів, але це обійшлося йому ціною великих втрат. Це призвело до того, що деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність.

Наприклад, 1 батальйон 82 МП стерся майже в "нуль", в підрозділі залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення.

Проте на сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян, оскільки після удару по Бєлгородській дамбі, вона почала пропускати воду. РосЗМІ писали, що рівень води в сховищі впав на 1 метр, і вона пішла у Сіверський Донець. Наразі вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян.

Значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду.

