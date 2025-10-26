Українські військові завдали удар по Бєлгородській дамбі. Внаслідок атаки дамба почала пропускати воду, що своєю чергою залишило росіян під Вовчанськом відрізаними від основних сил їх армії.

СБС задали ударів по Бєлгородській дамбі — Мадяр

Про це повідомив Командувача Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Бєлгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС). Роберт “Мадяр” Бровді Командувач Сил безпілотних систем

Водночас у 16 армійському корпусі ЗСУ розповіли про ситуацію на Вовчанському напрямку та як прорив дамби зіграв проти росіян.

Зокрема 26 жовтня нелегітимному президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що росіяни нібито окупували 70% міста Вовчанськ. Однак військові пояснили, що сталося насправді.

Противник намагався повною мірою скористатись вікном можливостей — після відсутності опадів та пекельного літа, річки Сіверський Донець та Вовча обміліли, що спростило супротивнику логістику. Плюс вдалось накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя — це все у комплексі призвело до різкого зростання активності на Вовчанському напрямку. Поширити

У ЗСУ розповіли, що ворог досяг локальних успіхів, але це обійшлося йому ціною великих втрат. Це призвело до того, що деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність.

Наприклад, 1 батальйон 82 МП стерся майже в "нуль", в підрозділі залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення.

Проте на сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян, оскільки після удару по Бєлгородській дамбі, вона почала пропускати воду. РосЗМІ писали, що рівень води в сховищі впав на 1 метр, і вона пішла у Сіверський Донець. Наразі вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян.