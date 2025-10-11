Росіяни скаржаться на вибухи та відсутність світла у Бєлгороді — відео
Росіяни скаржаться на вибухи та відсутність світла у Бєлгороді — відео

Джерело:  online.ua

У Бєлгороді ввечері 11 жовтня дуже гучно. Місцеві пабліки пишуть, що прилетів пакет снарядів HIMARS по підстанції "Луч". Хоча місцева влада не підтверджує пошкодження ТЕЦ, у місті зникло світло.

Головні тези:

  • У Бєлгороді сталися вибухи та відключення світла через ракетний удар
  • Підстанція “Луч”, ймовірно, потрапила під обстріл, внаслідок чого можливий блекаут у місті.

“Бавовна” у Бєлгороді: що відомо

Увечері 11 жовтня Бєлгород укотре опинився під ракетним ударом. Унаслідок обстрілу місто знову може зануритися в блекаут.

Зокрема приблизно після 19:00 у пабліках з'явилися кадри, на яких чутно сигнал тривоги та серію гучних вибухів. За версією місцевих каналів, під ракетний удар потрапила ТЕЦ "Луч".

Незабаром після обстрілу, В'ячеслав Гладков відзвітував, що спрацювала ППО і нібито було збито ракети.

Унаслідок падіння осколків у Бєлгороді загорілося сміття — пожежний розрахунок займається ліквідацією вогню. У комерційному об'єкті вибито вікна, посічено покрівлю і фасад. Пошкоджено дві машини. У селі Таврово Бєлгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове в приватному будинку пробито покрівлю.

Проте місцеві жителі скаржаться, що у Бєлгороді після обстрілу зникло світло.

