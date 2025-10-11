Росіяни скаржаться на вибухи та відсутність світла у Бєлгороді — відео

У Бєлгороді ввечері 11 жовтня дуже гучно. Місцеві пабліки пишуть, що прилетів пакет снарядів HIMARS по підстанції "Луч". Хоча місцева влада не підтверджує пошкодження ТЕЦ, у місті зникло світло.
Головні тези:
- У Бєлгороді сталися вибухи та відключення світла через ракетний удар
- Підстанція “Луч”, ймовірно, потрапила під обстріл, внаслідок чого можливий блекаут у місті.
“Бавовна” у Бєлгороді: що відомо
Увечері 11 жовтня Бєлгород укотре опинився під ракетним ударом. Унаслідок обстрілу місто знову може зануритися в блекаут.
Незабаром після обстрілу, В'ячеслав Гладков відзвітував, що спрацювала ППО і нібито було збито ракети.
Унаслідок падіння осколків у Бєлгороді загорілося сміття — пожежний розрахунок займається ліквідацією вогню. У комерційному об'єкті вибито вікна, посічено покрівлю і фасад. Пошкоджено дві машини. У селі Таврово Бєлгородського району посічено кузов легкового автомобіля, у селищі Дубове в приватному будинку пробито покрівлю.
Проте місцеві жителі скаржаться, що у Бєлгороді після обстрілу зникло світло.
