Россияне жалуются на взрывы и отсутствие света в Белгороде — видео

В Белгороде вечером 11 октября очень шумно. Местные паблики пишут, что прилетел пакет снарядов HIMARS по подстанции "Луч". Хотя местные власти не подтверждают повреждение ТЭЦ, в городе исчез свет.
Главные тезисы
- Белгород оказался под ракетным ударом, в результате чего исчез свет и произошли взрывы.
- Местные власти не подтверждают повреждение ТЭЦ, однако местные каналы сообщают о попадании ракет в подстанцию “Луч”.
"Бавовна" в Белгороде: что известно
Вечером 11 октября Белгород в очередной раз оказался под ракетным ударом. В результате обстрела город снова может погрузиться в блекаут.
Вскоре после обстрела, Вячеслав Гладков отчитался, что сработала ПВО и якобы были сбиты ракеты.
В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, иссечена кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубово в частном доме пробита кровля.
Однако местные жители жалуются, что в Белгороде после обстрела исчез свет.
