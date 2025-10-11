Россияне жалуются на взрывы и отсутствие света в Белгороде — видео

В Белгороде вечером 11 октября очень шумно. Местные паблики пишут, что прилетел пакет снарядов HIMARS по подстанции "Луч". Хотя местные власти не подтверждают повреждение ТЭЦ, в городе исчез свет.

"Бавовна" в Белгороде: что известно

Вечером 11 октября Белгород в очередной раз оказался под ракетным ударом. В результате обстрела город снова может погрузиться в блекаут.

В частности, примерно после 19:00 в пабликах появились кадры, на которых слышен сигнал тревоги и серия громких взрывов. По версии местных каналов, под ракетный удар попала ТЭЦ "Луч". Поделиться

Вскоре после обстрела, Вячеслав Гладков отчитался, что сработала ПВО и якобы были сбиты ракеты.

В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, иссечена кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубово в частном доме пробита кровля.

Однако местные жители жалуются, что в Белгороде после обстрела исчез свет.