Россияне жалуются на взрывы и отсутствие света в Белгороде — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жалуются на взрывы и отсутствие света в Белгороде — видео

Белгород
Читати українською
Источник:  online.ua

В Белгороде вечером 11 октября очень шумно. Местные паблики пишут, что прилетел пакет снарядов HIMARS по подстанции "Луч". Хотя местные власти не подтверждают повреждение ТЭЦ, в городе исчез свет.

Главные тезисы

  • Белгород оказался под ракетным ударом, в результате чего исчез свет и произошли взрывы.
  • Местные власти не подтверждают повреждение ТЭЦ, однако местные каналы сообщают о попадании ракет в подстанцию “Луч”.

"Бавовна" в Белгороде: что известно

Вечером 11 октября Белгород в очередной раз оказался под ракетным ударом. В результате обстрела город снова может погрузиться в блекаут.

В частности, примерно после 19:00 в пабликах появились кадры, на которых слышен сигнал тревоги и серия громких взрывов. По версии местных каналов, под ракетный удар попала ТЭЦ "Луч".

Вскоре после обстрела, Вячеслав Гладков отчитался, что сработала ПВО и якобы были сбиты ракеты.

В результате падения осколков в Белгороде загорелся мусор — пожарный расчет занимается ликвидацией огня. В коммерческом объекте выбиты окна, иссечена кровля и фасад. Повреждены две машины. В селе Таврово Белгородского района посечен кузов легкового автомобиля, в поселке Дубово в частном доме пробита кровля.

Однако местные жители жалуются, что в Белгороде после обстрела исчез свет.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" в Шебекино. Химический завод "Селена" горит на Белгородщине — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила нефтебазу в Белгородской области РФ
"Бавовна" в России 9 сентября - все детали
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар по электроподстанции российского Белгорода — в городе частично исчез свет
Белгород

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?