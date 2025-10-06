Ракетный удар по электроподстанции российского Белгорода — в городе частично исчез свет

В Белгороде РФ снова атакована ракетами подстанция «Луч», над ней поднимается дым.

"Бавовна" в Белгороде: в городе нет света

Местные каналы пишут, что зафиксированы прилеты ракет. Ранее глава Белгородской области сообщал о ракетной опасности в регионе.

По информации ТГ-каналов, в результате атаки погиб один человек. Официальной информации нет.

Местные жители сообщают об отключении света в некоторых районах Белгорода после атаки.

Утром 6 октября губернатор Белгородской области заявил, что около 5,4 тысяч жителей остаются без электричества в Белгородской области после атак ВСУ. Поделиться

Вечером 5 октября сообщалось, что в результате атаки вспыхнула подстанция "Луч".