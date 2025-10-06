Ракетный удар по электроподстанции российского Белгорода — в городе частично исчез свет

В Белгороде РФ снова атакована ракетами подстанция «Луч», над ней поднимается дым.
Главные тезисы
- Ракетный удар по электроподстанции “Луч” в Белгороде вызвал пожар и отключение света в некоторых районах города.
- По неофициальным данным, один человек погиб, а несколько тысяч местных жителей остались без электричества.
- Местные жители сообщили о прилетах ракет и отключении света в результате атаки на подстанцию.
"Бавовна" в Белгороде: в городе нет света
Местные каналы пишут, что зафиксированы прилеты ракет. Ранее глава Белгородской области сообщал о ракетной опасности в регионе.
По информации ТГ-каналов, в результате атаки погиб один человек. Официальной информации нет.
Местные жители сообщают об отключении света в некоторых районах Белгорода после атаки.
Вечером 5 октября сообщалось, что в результате атаки вспыхнула подстанция "Луч".
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-