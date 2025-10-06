Ракетный удар по электроподстанции российского Белгорода — в городе частично исчез свет
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Ракетный удар по электроподстанции российского Белгорода — в городе частично исчез свет

Белгород
Читати українською
Источник:  online.ua

В Белгороде РФ снова атакована ракетами подстанция «Луч», над ней поднимается дым.

Главные тезисы

  • Ракетный удар по электроподстанции “Луч” в Белгороде вызвал пожар и отключение света в некоторых районах города.
  • По неофициальным данным, один человек погиб, а несколько тысяч местных жителей остались без электричества.
  • Местные жители сообщили о прилетах ракет и отключении света в результате атаки на подстанцию.

"Бавовна" в Белгороде: в городе нет света

Местные каналы пишут, что зафиксированы прилеты ракет. Ранее глава Белгородской области сообщал о ракетной опасности в регионе.

По информации ТГ-каналов, в результате атаки погиб один человек. Официальной информации нет.

Местные жители сообщают об отключении света в некоторых районах Белгорода после атаки.

Утром 6 октября губернатор Белгородской области заявил, что около 5,4 тысяч жителей остаются без электричества в Белгородской области после атак ВСУ.

Вечером 5 октября сообщалось, что в результате атаки вспыхнула подстанция "Луч".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Масштабная "бавовна" звучала в нескольких регионах РФ и оккупированном Крыму — видео
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" накрыла химзавод в Пермском крае РФ
После атаки дронов горит химзавод в Пермском крае
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Аэродромы и нефтебаза. В Крыму раздавалась громкая "бавовна" — видео
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?