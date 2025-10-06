Ракетний удар по електропідстанції російського Бєлгорода — у місті частково зникло світло
Бєлгород
Джерело:  online.ua

У Бєлгороді РФ знову атаковано ракетами підстанцію «Луч», над нею підіймається дим.

Головні тези:

  • Підстанцію «Луч» в Бєлгороді атаковано ракетами, що спричинило пожежу та відключення електропостачання у деяких районах міста.
  • За неофіційною інформацією, в результаті ракетної атаки загинула одна людина, а кілька тисяч місцевих жителів залишилися без світла.

“Бавовна” у Бєлгороді: у місті немає світла

Місцеві канали пишуть, що зафіксовано прильоти ракет. Раніше голова Білгородської області повідомляв про ракетну небезпеку в регіоні.

За інформацією тг-каналів, внаслідок атаки загинула одна людина. Офіційної інформації немає.

Місцеві жителі повідомляють про відключення світла у деяких районах Білгорода після атаки.

Вранці 6 жовтня губернатор Білгородської області заявив, що близько 5,4 тисячі жителів залишаються без електрики в Білгородській області після атак ЗСУ.

Увечері 5 жовтня повідомлялося, що в результаті атаки спалахнула підстанція «Промінь».

