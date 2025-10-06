Ракетний удар по електропідстанції російського Бєлгорода — у місті частково зникло світло

У Бєлгороді РФ знову атаковано ракетами підстанцію «Луч», над нею підіймається дим.
Головні тези:
- Підстанцію «Луч» в Бєлгороді атаковано ракетами, що спричинило пожежу та відключення електропостачання у деяких районах міста.
- За неофіційною інформацією, в результаті ракетної атаки загинула одна людина, а кілька тисяч місцевих жителів залишилися без світла.
“Бавовна” у Бєлгороді: у місті немає світла
Місцеві канали пишуть, що зафіксовано прильоти ракет. Раніше голова Білгородської області повідомляв про ракетну небезпеку в регіоні.
За інформацією тг-каналів, внаслідок атаки загинула одна людина. Офіційної інформації немає.
Місцеві жителі повідомляють про відключення світла у деяких районах Білгорода після атаки.
Увечері 5 жовтня повідомлялося, що в результаті атаки спалахнула підстанція «Промінь».
