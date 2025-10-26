Командующий СБС Бровди подтвердил удар по Белгородской дамбе — последствия

Украинские военные нанесли удар по Белгородской дамбе. В результате атаки дамба начала пропускать воду, что в свою очередь оставило россиян под Волчанском отрезанными от основных сил их армии.
Главные тезисы
- Украинские военные атаковали Белгородскую дамбу, что привело к пропусканию воды и отрезанию россиян под Волчанском от основных сил.
- Прорыв дамбы вызвал большие потери и усложнил логистику вражеских войск, снизив боеготовность некоторых подразделений.
- Уровень воды в Белгородском водохранилище упал на 100 см после удара, создавая проблемы для российских военных.
СБС нанесли удары по Белгородской дамбе — Мадяр
Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.
В то же время в 16 армейском корпусе ВСУ рассказали о ситуации на Волчанском направлении и как прорыв дамбы сыграл против россиян.
В частности, 26 октября нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину доложили, что россияне якобы оккупировали 70% города Волчанск. Однако военные объяснили, что произошло на самом деле.
В ВСУ рассказали, что враг добился локальных успехов, но это обошлось ему ценой больших потерь. Это привело к тому, что некоторые подразделения почти полностью утратили боеготовность.
К примеру, 1 батальон 82 МП стерся почти в "ноль", в подразделении осталось фактически только управление, поэтому его пришлось выводить в тыл на пополнение.
Однако на сегодняшний день ситуация складывается уже не в пользу россиян, поскольку после удара по Белгородской дамбе, она начала пропускать воду. РосСМИ писали, что уровень воды в хранилище упал на 1 метр, и она ушла в Северский Донец. Уже есть сообщение о подтоплении блиндажей у россиян.
