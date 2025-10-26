Командующий СБС Бровди подтвердил удар по Белгородской дамбе — последствия
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Командующий СБС Бровди подтвердил удар по Белгородской дамбе — последствия

Мадяр
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинские военные нанесли удар по Белгородской дамбе. В результате атаки дамба начала пропускать воду, что в свою очередь оставило россиян под Волчанском отрезанными от основных сил их армии.

Главные тезисы

  • Украинские военные атаковали Белгородскую дамбу, что привело к пропусканию воды и отрезанию россиян под Волчанском от основных сил.
  • Прорыв дамбы вызвал большие потери и усложнил логистику вражеских войск, снизив боеготовность некоторых подразделений.
  • Уровень воды в Белгородском водохранилище упал на 100 см после удара, создавая проблемы для российских военных.

СБС нанесли удары по Белгородской дамбе — Мадяр

Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебной кисти уровень упал пока на 100 см. Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформирован 14 полк СБС).

Роберт "Мадьяр" Бровди

Роберт "Мадьяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем

В то же время в 16 армейском корпусе ВСУ рассказали о ситуации на Волчанском направлении и как прорыв дамбы сыграл против россиян.

В частности, 26 октября нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину доложили, что россияне якобы оккупировали 70% города Волчанск. Однако военные объяснили, что произошло на самом деле.

Противник пытался в полной мере воспользоваться окном возможностей — после отсутствия осадков и адского лета, реки Северский Донец и Волча обмелели, что упростило противнику логистику. Плюс удалось накопить резервы и на деревьях еще достаточно листьев — все это в комплексе привело к резкому росту активности на Волчанском направлении.

В ВСУ рассказали, что враг добился локальных успехов, но это обошлось ему ценой больших потерь. Это привело к тому, что некоторые подразделения почти полностью утратили боеготовность.

К примеру, 1 батальон 82 МП стерся почти в "ноль", в подразделении осталось фактически только управление, поэтому его пришлось выводить в тыл на пополнение.

Однако на сегодняшний день ситуация складывается уже не в пользу россиян, поскольку после удара по Белгородской дамбе, она начала пропускать воду. РосСМИ писали, что уровень воды в хранилище упал на 1 метр, и она ушла в Северский Донец. Уже есть сообщение о подтоплении блиндажей у россиян.

Значительно усложняется враждебная логистика. Еще и листья облетели. Так что подразделения, успевшие переправиться через Северский Донец, оказались фактически отрезанными от основных сил. Так что ждем пополнения обменного фонда.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар по электроподстанции российского Белгорода — в городе частично исчез свет
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на взрывы и отсутствие света в Белгороде — видео
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Удар по Белгородской дамбе — вода затопила блиндажи оккупантов РФ
Белгород

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?