Украинские военные нанесли удар по Белгородской дамбе. В результате атаки дамба начала пропускать воду, что в свою очередь оставило россиян под Волчанском отрезанными от основных сил их армии.

Об этом сообщил Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди.

Белгородское водохранилище сегодня дало трещину. С момента волшебной кисти уровень упал пока на 100 см. Визит нанесен Птицами 1 отдельного Центра Сил Беспилотных Систем (трансформирован 14 полк СБС). Роберт "Мадьяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем

В то же время в 16 армейском корпусе ВСУ рассказали о ситуации на Волчанском направлении и как прорыв дамбы сыграл против россиян.

В частности, 26 октября нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину доложили, что россияне якобы оккупировали 70% города Волчанск. Однако военные объяснили, что произошло на самом деле.

Противник пытался в полной мере воспользоваться окном возможностей — после отсутствия осадков и адского лета, реки Северский Донец и Волча обмелели, что упростило противнику логистику. Плюс удалось накопить резервы и на деревьях еще достаточно листьев — все это в комплексе привело к резкому росту активности на Волчанском направлении. Поделиться

В ВСУ рассказали, что враг добился локальных успехов, но это обошлось ему ценой больших потерь. Это привело к тому, что некоторые подразделения почти полностью утратили боеготовность.

К примеру, 1 батальон 82 МП стерся почти в "ноль", в подразделении осталось фактически только управление, поэтому его пришлось выводить в тыл на пополнение.

Однако на сегодняшний день ситуация складывается уже не в пользу россиян, поскольку после удара по Белгородской дамбе, она начала пропускать воду. РосСМИ писали, что уровень воды в хранилище упал на 1 метр, и она ушла в Северский Донец. Уже есть сообщение о подтоплении блиндажей у россиян.