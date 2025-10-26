Удар по Белгородской дамбе — вода затопила блиндажи оккупантов РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар по Белгородской дамбе — вода затопила блиндажи оккупантов РФ

Белгород
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью дроны атаковали Белгородскую дамбу, повредив дамбу и повлекши резкое поднятие воды в Северском Донце. В результате подтопления оказались подразделения российских войск на Волчанском направлении.

Главные тезисы

  • Дроны атаковали Белгородскую дамбу, вызвав серьезные повреждения и подтопление участков с российскими войсками.
  • Удар по дамбе привел к отрезанию части войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на направлении.
  • Местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и начали эвакуацию населения из опасных зон.

Вода затапливает блиндажи оккупантов РФ на Волчанском направлении

Ночью дроны атаковали дамбу Белгородского водохранилища, атаки на нее продолжались и в течение дня.

К утру уровень воды упал более чем на метр, плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток.

В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца подтопило блиндажи, где находились российские военные.

Под угрозой оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ, действовавших на Волчанском направлении.

Местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.

По предварительным данным, удар по дамбе фактически отрезал часть российских войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на направлении.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила нефтебазу в Белгородской области РФ
"Бавовна" в России 9 сентября - все детали
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Ракетный удар по электроподстанции российского Белгорода — в городе частично исчез свет
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жалуются на взрывы и отсутствие света в Белгороде — видео
Белгород

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?