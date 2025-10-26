Удар по Белгородской дамбе — вода затопила блиндажи оккупантов РФ

Ночью дроны атаковали Белгородскую дамбу, повредив дамбу и повлекши резкое поднятие воды в Северском Донце. В результате подтопления оказались подразделения российских войск на Волчанском направлении.
Главные тезисы
- Дроны атаковали Белгородскую дамбу, вызвав серьезные повреждения и подтопление участков с российскими войсками.
- Удар по дамбе привел к отрезанию части войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на направлении.
- Местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и начали эвакуацию населения из опасных зон.
Вода затапливает блиндажи оккупантов РФ на Волчанском направлении
Ночью дроны атаковали дамбу Белгородского водохранилища, атаки на нее продолжались и в течение дня.
К утру уровень воды упал более чем на метр, плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток.
В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца подтопило блиндажи, где находились российские военные.
Под угрозой оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ, действовавших на Волчанском направлении.
Местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.
По предварительным данным, удар по дамбе фактически отрезал часть российских войск от снабжения и переправ, усложнив их боевые действия на направлении.
