Удар по Белгородской дамбе — вода затопила блиндажи оккупантов РФ

Ночью дроны атаковали Белгородскую дамбу, повредив дамбу и повлекши резкое поднятие воды в Северском Донце. В результате подтопления оказались подразделения российских войск на Волчанском направлении.

Вода затапливает блиндажи оккупантов РФ на Волчанском направлении

Ночью дроны атаковали дамбу Белгородского водохранилища, атаки на нее продолжались и в течение дня.

К утру уровень воды упал более чем на метр, плотина получила серьезные повреждения и начала активно пропускать поток.

В районе села Графовка и ниже по течению Северского Донца подтопило блиндажи, где находились российские военные.

Под угрозой оказались подразделения 128-й, 116-й, 68-й и 136-й бригад ВС РФ, действовавших на Волчанском направлении.

Местные власти подтвердили подтопление 10 участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.