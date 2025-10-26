Удар по Бєлгородській дамбі — вода затопила бліндажі окупантів РФ

Вночі дрони атакували Бєлгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.

Вода затоплює бліндажі окупантів РФ на Вовчанському напрямку

Вночі дрони атакували греблю Бєлгородського водосховища, атаки на неї продовжувалися і протягом дня.

На ранок рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік.

У районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові.

Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ, що діяли на Вовчанському напрямку.

Місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.