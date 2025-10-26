Удар по Бєлгородській дамбі — вода затопила бліндажі окупантів РФ

Вночі дрони атакували Бєлгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.
Головні тези:
- Напад дронів на Бєлгородську дамбу призвів до підтоплення бліндажів з російськими військами.
- Гребля серйозно пошкоджена, рівень води різко піднявся, затоплені ділянки у Шебекінському окрузі.
- Підтоплені підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ на Вовчанському напрямку.
Вода затоплює бліндажі окупантів РФ на Вовчанському напрямку
Вночі дрони атакували греблю Бєлгородського водосховища, атаки на неї продовжувалися і протягом дня.
На ранок рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік.
У районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові.
Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ, що діяли на Вовчанському напрямку.
Місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.
За попередніми даними, удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ, ускладнивши їхні бойові дії на напрямку.
