Удар по Бєлгородській дамбі — вода затопила бліндажі окупантів РФ
дамба
Джерело:  online.ua

Вночі дрони атакували Бєлгородську дамбу, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці. Внаслідок підтоплення опинилися підрозділи російських військ на Вовчанському напрямку.

Головні тези:

  • Напад дронів на Бєлгородську дамбу призвів до підтоплення бліндажів з російськими військами.
  • Гребля серйозно пошкоджена, рівень води різко піднявся, затоплені ділянки у Шебекінському окрузі.
  • Підтоплені підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ на Вовчанському напрямку.

Вода затоплює бліндажі окупантів РФ на Вовчанському напрямку

Вночі дрони атакували греблю Бєлгородського водосховища, атаки на неї продовжувалися і протягом дня.

На ранок рівень води впав більш ніж на метр, гребля отримала серйозні пошкодження та почала активно пропускати потік.

У районі села Графівка та нижче за течією Сіверського Дінця підтопило бліндажі, де перебували російські військові.

Під загрозою опинилися підрозділи 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС РФ, що діяли на Вовчанському напрямку.

Місцева влада підтвердила підтоплення 10 ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.

За попередніми даними, удар по греблі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ, ускладнивши їхні бойові дії на напрямку.

