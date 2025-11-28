СБС во взаимодействии с ГУР поразили три российские системы ПВО — видео
СБС во взаимодействии с ГУР поразили три российские системы ПВО — видео

Силы беспилотных систем
Тор
Операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 ОЦСП и спецподразделением ГУР МО Украины «Кабул 9» попали сразу в три драгоценных ЗРК противника.

Главные тезисы

  • Операторы СБС и ГУР МО Украины успешно поразили три российские системы ПВО, включая ЗРК Бук-М1, Бук-М2 и Тор-М2.
  • Уничтожение ключевых элементов враждебной системы ПВО снижает защиту важных объектов противника.
  • Поражение этих комплексов оценивается в 60 млн. долл, что ослабляет прикрытие важных районов и объектов противника.

Силы беспилотных систем поразили три системы ПВО за три дня

Был поражен ЗРК «Бук-М1», «Бук-М2» и «Тор-М2».

Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 млн. дол.

Эти комплексы являются ключевыми элементами системы враждебной ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение значительно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов.

Операторы 412-й бригады Nemesis системно наносят противнику многомиллионные потери и обеспечивают подразделениям Сил обороны преимущество как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу противника.

