Операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС во взаимодействии с 12 ОЦСП и спецподразделением ГУР МО Украины «Кабул 9» попали сразу в три драгоценных ЗРК противника.
Главные тезисы
- Операторы СБС и ГУР МО Украины успешно поразили три российские системы ПВО, включая ЗРК Бук-М1, Бук-М2 и Тор-М2.
- Уничтожение ключевых элементов враждебной системы ПВО снижает защиту важных объектов противника.
- Поражение этих комплексов оценивается в 60 млн. долл, что ослабляет прикрытие важных районов и объектов противника.
Силы беспилотных систем поразили три системы ПВО за три дня
Был поражен ЗРК «Бук-М1», «Бук-М2» и «Тор-М2».
Общая стоимость этих образцов вооружения оценивается в 60 млн. дол.
Эти комплексы являются ключевыми элементами системы враждебной ПВО противника на оперативно-тактической и оперативной глубине. Их уничтожение значительно ослабляет прикрытие важных районов и стратегических объектов.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-